Акселератор — инвестиции в людей

Проект повысит качество корпоративного развития

Чебоксарская компания «ЭлекКом» стала обладателем целевого гранта на реализацию внутрикорпоративных проектов по обучению и развитию сотрудников в размере 500 тысяч рублей. Грант предоставлен Медиакомпанией «Актион-МЦФЭР» по программе «Актион Акселератор» — первой в России программе для профессиональной поддержки T&D-специалистов (Training & Development).

ЭлекКом — одно из высокоэффективных и успешных предприятий электротехнического кластера Чувашии, занимающего солидную нишу на отечественном рынке электротехнической продукции. Доля чувашских товаропроизводителей на рынке релейной защиты и автоматики на сегодня превышает 40%. В республике выпускается более 100 тыс. наименований изделий. По мнению аналитиков, безвозмездная финансовая поддержка одного из субъектов отрасли региона в развитии и обучении сотрудников является знаковой и станет заметной инвестицией в развитие кадрового потенциала Чувашии.

Компания «ЭлекКом» производит электротехническое распределительное и регулирующее оборудование, промышленные блочно-модульные здания, ведет монтаж и наладку оборудования на объектах. Предприятие более десяти лет обеспечивает комплексные поставки для электротехнической и энергетической отраслей, имеет собственные производства, логистический центр и сеть офисов продаж. Является сертифицированным поставщиком ведущих мировых производителей электротехнических комплектующих.

Финансовый директор компании Алина Николаева, как один из авторов проекта, уверена, что самый ценный актив компании — люди, с их опытом, знаниями, идеями. Сегодня в коллективе насчитывается более 290 человек — на 30 больше, чем в конце 2020 года. В нынешнем году намечено создать дополнительно еще не менее 40 новых рабочих мест.

— В августе 2020 года компания «Сенсум» предложила руководству ЭлекКом внедрить систему «Актион-360», — рассказывает Алина Николаева. — При тестировании нам понравился формат, когда сотрудники, пользуясь справочной системой, одновременно могут пройти и профессиональное обучение. Мы просчитали экономику данного формата и приобрели эту систему, став в результате партнером компании «Сенсум».

Уже в декабре компания «Сенсум» предложила нам участвовать в конкурсе «Акселератор», чья команда профессионалов поможет строить корпоративные университеты. Мы с удовольствием приняли это предложение, так как считаем, что это очень актуально для развития нашего бизнеса. На конкурс нами был представлен проект «Разработка и внедрение системы корпоративного обучения» в номинации «Бизнес-тандем».

Каждый год в компанию приходят новые люди, вопрос обучения персонала бизнес-процессам становится все актуальнее. Мы успешно протестировали работников бухгалтерии, финансовой службы, юридического отдела, кадровой службы и ряд других сотрудников на онлайн-платформе корпоративного обучения в рамках пакета «Актион— 360». Также в проекте была обозначена важность организации эффективного обучения внутренним регламентам компании и проблема отсутствия мотивации персонала к их изучению. Было принято решение разработать собственную систему корпоративного обучения для восполнения недостающего материала по вышеобозначенным направлениям. По результатам оценки эффективности пилотной модели обучения будет разработан план внедрения корпоративного обучения в рамках всей компании в формате «Корпоративный университет».

— Организаторам «Актион Акселератор» удалось собрать в своем проекте ведущих экспертов-практиков в области корпоративного образования, у которых нам точно есть чему учиться, — продолжает Алина Николаева. — Без системного подхода к сохранению и передаче профессиональных компетенций молодым сотрудникам рост компании существенно замедляется, и чем крупнее становится компания, тем это заметнее.

Что касается нашей победы в финале, то она обусловлена, прежде всего, поддержкой коллег, особенно Дирекции по логистике, с руководителем которой — Геннадием Александровым мы совместно защищали наш проект в Москве. При подготовке к презентации у нас была сильная проработка стейкхолдеров (тех, кто заинтересован в результатах проекта или влияет на него). В финале мы сделали небольшой интерактив, в рамках которого жюри могло выбрать любого из них и в режиме прямой связи задать вопрос, а зачем ему конкретно нужна система корпоративного обучения… Мы просто пошли и спросили у людей, как они видят ситуацию, какие потребности хотят закрыть через систему обучения. Это и стало, на мой взгляд, основой нашей победы.

Официальный партнер и представитель разработчика продуктов компании «Актион-МЦФЭР» на территории ПФО — компания «Сенсум». 13 лет работает она на рынке электронных продуктов, 7500 клиентов сотрудничают с ней. 213 cпециалистов компании трудятся в пяти городах России.

Продукты, которые представляет компания «Сенсум», повышают профессионализм сотрудников за счет дистанционного обучения, а также скорость решения бизнес-задач. В то же время позволяют снижать количество штрафов из-за ошибок, сокращать затраты на покупку разрозненных информационных сервисов.

Самым флагманским продуктом является «Актион-360» — корпоративная справочно-образовательная платформа. Именно внедрение в бизнес-процесс данной платформы и дало толчок одной Чебоксарской компании выйти на федеральный конкурс и побороться за грант в полмиллиона рублей на развитие проектов в области корпоративного обучения.

Чувашская компания «ЭлекКом» вошла в топ 5 лучших всероссийских проектов из 25 претендентов. География победителей свидетельствует о том, что проект обрел широкий всероссийский масштаб и пользуется высокой востребованностью. На конкурс было подано 160 заявок со всех концов страны.

Кроме денежного гранта, победители получат профессиональную поддержку на всех этапах реализации своих внутрикорпоративных образовательных проектов. В рамках «Актион Акселератор» уже создан Учебный центр специально для T&D-специалистов, в котором проводятся мастер-классы от членов жюри и других ведущих экспертов рынка.

Впереди наших участников ждет много полезных программ, мастер-классов и встреч.