Александр Цветков: Задача — обеспечить справедливость, безопасность и «прозрачность» выборов

В середине июня в Чувашии официально стартовали две масштабные избирательные кампании — по выборам депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашской Республики. Назначены также выборы депутатов вновь образованных Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов. А еще предстоящей осенью состоятся дополнительные выборы в те Собрания депутатов сельских, городских поселений и муниципальных районов, где есть вакантные мандаты. Об этом на состоявшемся в минувший вторник брифинге напомнили журналистам председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков и его заместитель Игорь Михайлов.

Понятно, что многочисленным кандидатам в представительные органы власти нынешним летом будет не до отдыха, но еще больше работы у избирательных комиссий. Например, надо уточнить списки избирателей, ведь если имени человека там нет, он лишается активного избирательного права. Задача нетривиальная — на 1 января в республике числилось 921170 избирателей, и эта цифра по понятным причинам постоянно колеблется.

Впрочем, в организации выборов тоже задействованы немалые силы — кроме ЦИК Чувашии это 28 территориальных избирательных и 1108 постоянно действующих участковых комиссий. Плюс к этому должны быть созданы полтора десятка участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей — 13 в медицинских стационарах и 2 в следственных изоляторах. «По медицинским стационарам цифра пока предварительная, — уточнил Александр Цветков. — Тут свои коррективы может внести пандемия. В тех стационарах, где будут «красные зоны», мы участки создавать не будем. Право на жизнь более важное, чем избирательное».

Около 80% избирательных участков расположены в учреждениях образования и культуры, 51 участок — на базе учреждений здравоохранения, еще 93 — в административных, офисных и даже торговых зданиях. Тем не менее все участки будут оснащены необходимым для проведения голосования оборудованием. За ходом голосования будет организовано очень широкое наблюдение. Кандидаты и партии традиционно назначат своих наблюдателей, активно работает Штаб общественного наблюдения, уже заключивший соглашения о сотрудничестве с пятью политическими партиями, двумя десятками общественных организаций и молодежной избирательной комиссией при ЦИК Чувашии.

Все это должно вывести подготовку общественных наблюдателей на более высокий качественный уровень.

Особое внимание будет уделено видеонаблюдению. Глава республики Олег Николаев в своем Послании Госсовету поставил задачу обеспечить видеонаблюдением все без исключения постоянно действующие избирательные участки. Задача выполняется — основную часть участков обеспечат профессиональным видеооборудованием по федеральному и республиканскому контрактам. Останутся самые маленькие участки, где в общей сложности менее 10% избирателей — там видеонаблюдение будет организовано силами органов местного самоуправления и подведомственных организаций.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ,

председатель ЦИК Чувашии: «Вакцинация — дело добровольное. Но мы на каждом совещании с нашими нижестоящими избирательными комиссиями говорим, во-первых, о необходимости защиты собственного здоровья, а во-вторых, об ответственности по отношению к другим членам комиссии, избирателям, и настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию. На данный момент в Чувашии вакцинировано около 25% членов избиркомов».

Как и в прошлом году, голосование будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября, в пятницу, субботу и воскресенье. Это позволит развести избирателей по времени и не допустить скопления людей на участках.

Голосования во дворах и на придомовых детских площадках, как в прошлом году, нынче не будет. Но все три дня граждане, которые по каким-то причинам не смогут прибыть на участок лично, будут иметь возможность пригласить членов избирательной комиссии на дом — они прибудут с переносным ящиком для голосования.

Будет применяться и другое избирательное «ноу-хау». В республике пока довольно много населенных пунктов, где нет избирательных участков, а транспортное сообщение затруднено. Уже отработана практика, когда не избиратели едут в соседнюю деревню, чтобы проголосовать, а избирательный участок приезжает к ним. И в течение двух-трех часов все желающие могут проголосовать на импровизированном пункте голосования, где также будут созданы условия и для тайного голосования и для работы участковой комиссии.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности на избирательных участках. Средства индивидуальной защиты и антисептики будут закуплены в необходимых количествах — маски, перчатки, одноразовые ручки для избирателей, для членов комиссий одноразовые халаты, экраны на лицо, перчатки им выдадут уже не полиэтиленовые, а более надежные — латексные и нитриловые. Деньги на это выделены из федерального бюджета, в случае нехватки средств поможет и республиканский.

Есть средства и на санитарную обработку помещений — задача ведь стоит не только провести выборы, но и оставить после себя безопасные помещения, ведь уже в понедельник школы, клубы и медицинские учреждения, где располагались избирательные участки, должны работать в обычном режиме. Такой опыт у избирательных комиссий уже есть — по итогам прошлогодних выборов.