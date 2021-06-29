МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства России

«Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес. В запущенный в прошлом году пилотный проект вошли 16 территорий. Теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ. Эксперимент расширен на Адыгею, Башкортостан, Карелию, Якутию, Чувашию, Пермский край, Вологодскую, Костромскую, Курскую, Псковскую, Сахалинскую и Ульяновскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Главная цель — повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы у людей был широкий выбор организаций, где они могут получить такие услуги, привлечь для этого частный бизнес, который предоставляет санаторно-курортное лечение, оказывает паллиативную помощь, содействует в трудоустройстве».