«Т Плюс» заменит более 1300 метров трубопроводов по ул. Промышленная в Новочебоксарске на новые

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» ведет работы по замене магистральных трубопроводов тепловых сетей по ул. Промышленная в г. Новочебоксарске. Обновление трубопроводов повысит качество и надежность обеспечения теплом и горячей водой потребителей компании.

В настоящее время выполняется перекладка 833 метров труб на участке от дома №53а до дома №59. Старые трубопроводы демонтированы. Проводятся работы по замене неподвижных опор, усилению строительных конструкций и замене элементов скользящих опор. Выполняется подготовка новых трубопроводов к монтажу.

Работы по перекладке проводятся с применением современных энергоэффективных материалов. В частности, для монтажа будут использованы трубы в пенополиуретановой изоляции, которая существенно уменьшает потери тепла, увеличивает срок эксплуатации теплотрассы. Будет применена и система оперативного дистанционного контроля, обеспечивающая непрерывный контроль состояния теплоизоляционного слоя и трубопроводов в течение всего срока их службы.

Всего в 2021 году по ул. Промышленная в г. Новочебоксарске «Т Плюс» будет заменено свыше 1300 метров тепломагистрали – работы по замене еще 500 метров труб стартуют в начале июля. На проведение всех технических мероприятий компанией будет направлено порядка 60 млн рублей.

Завершатся работы к концу августа. Горячее водоснабжение потребителей на время ремонтов будет сохранено и обеспечено по резервной схеме через третью тепломагистраль.