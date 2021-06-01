По волнам дружбы: диалог культур на берегу великой реки

«Волга формирует дружбу народов, всю свою историю проживающих здесь, а объединение — залог развития страны», — таков был основной посыл встречи общественности Чувашии с участниками экспедиции «Волга — река мира».

От пристани к пристани

Ежегодный этнокультурный форум «Волга — река мира. Диалог культур волжских народов», организуемый Минкультуры Республики Мордовия, некоммерческой ассоциацией «Поволжский центр культур финно-угорских народов», Межрегиональной общественной организацией мордовского (мокшанского и эрзянского) народа при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России, посетил Чебоксары 22 июня.

Основную цель проекта организаторы определяют как «развитие диалога между общественными объединениями и властью в сфере сохранения и развития языка, культуры и традиций народов страны». С этой миссией экспедиция нынче уже в двадцатый раз посещает поволжские города.

Налаживать диалог культур между народами, живущими на великой русской реке, «выходят» на Волгу-матушку ученые, писатели, художники, работники образования и культуры, представители органов государственной власти, национальных общественных объединений, средств массовой информации. Нынче этнокультурный форум проходит с 19 по 26 июня на теплоходе «Федор Достоевский» по маршруту «Саратов — Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — поселок Макарьево Нижегородской области — Самара — Саратов — Саранск».

В столицу Чувашии экспедиция заезжает почти ежегодно. Нынче ее в речном порту встречали представители Министерства культуры, национально-культурных объединений, СМИ республики и Чувашский государственный ансамбль песни и пляски композицией «Приезжайте в гости к нам».

Выступление прославленного ансамбля гостей впечатлило, они даже просили артистов повторить композицию.

«Учимся понимать национальную культуру»

Диалог культур традиционно продолжился в Национальном музее. Тема нынешнего круглого стола была обозначена как «Диалог культур в меняющемся мире». «Мы уже неоднократно принимаем у себя этот форум. И рады вновь видеть делегацию юбилейной этноэкспедиции как раз накануне празднования Дня Чувашской Республики», — открыл форум заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский и предложил почтить минутой молчания День памяти и скорби…

Разговор за круглым столом получился продуктивным. Ведь в нем участвовали работники образования и культуры, руководители национально-культурных объединений и органов власти республики.

Не без удовольствия поделились посланцы Чувашии своим опытом реализации этнических и культурных проектов. К примеру, руководитель Мордовского культурного центра республики Владимир Седойкин, напомнив, что центр был создан одним из первых в России, еще в 1992 году, рассказал, что в последние годы большую популярность приобрел проводимый им межрегиональный конкурс «Голос эрзи». В этом году он был посвящен 80-летию начала строительства Сурского оборонительного рубежа. Участие в нем приняли представители шести волжских регионов.

АЛЕКСАНДР КАРЬГИН,

первый заместитель министра культуры Мордовии: — Мы находимся в единой российской многонациональной семье, у каждого народа свои традиции, культура, язык, но мы едины в одном: нашу многонациональную российскую культуру надо бережно сохранять, приумножать и передавать из поколения в поколение.

Высокую оценку собравшиеся дали работе специалистов Чувашского государственного института культуры и искусств, Дома дружбы народов, отметили «Знакомство с многонациональной поэзией России в разрезе межнационального фестиваля «Радуга над Волгой» (так мудрено назывался доклад) Национальной библиотеки Чувашии. Но особо эксперты вдохновились авторским проектом Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля «Атăл юмахĕ» (Волжская сказка).

Сказка — путь в мир этнической культуры

«Атăл юмахĕ» был запущен в 2016 году как продолжение проекта «Сказочная палитра», рассказывала о проекте ведущий мастер сцены театра имени Сеспеля Наталия Ахмед. А вскоре приобрел статус Межрегионального фестиваля национальных ТЮЗов и молодежных театров. Вдохновителем стал главный режиссер театра Иосиф Дмитриев.

За годы проведения фестиваля зрители познакомились со сказками многих народов на их родных языках, узнали об их традициях и обычаях. Только в прошлом году в фестивале (он был посвящен Дмитриеву) участвовали театры Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Калмыкии, Якутии, Пензенской, Ульяновской областей, а также Республики Казахстан. Сказки на девяти языках сопровождались синхронным переводом на русский.

По словам Наталии Ахмед, особенностью фестиваля является большое разнообразие представленных жанров: «Он единственный в своем роде — собственный форум национальных театров, призванных сохранить языки и культуру народов России». В театральном мире фестиваль признан уникальным, поддержан грантом Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».

По словам участников экспедиции, «Волжская сказка» очень интересный проект, дает возможность «включать» подрастающее поколение в мир этнической культуры: «С одной стороны, привязывает ребенка эмоциями к культуре своего народа, с другой — формирует чувство уважения к культуре других народов».

Высокую оценку «сказочному» фестивалю дала и председатель Гильдии меж-этнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Назвав проект интересным, завораживающим, Маргарита Арвитовна объявила, что гильдия готова выступить информационным партнером: «Объединяющий проект, важно, что все театры выступают вместе, не делят — русские отдельно, национальные отдельно. У нас общая история, и важно говорить о единстве российской нации, многонационального российского народа. Мы готовы опубликовать информацию о вашем фестивале в 48 регионах страны. Это очень мощный ресурс, давайте взаимодействовать».