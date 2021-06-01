В ДТП с трактором обвиняется водитель маршрутки

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Чебоксарского района направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутки, по вине которого причинен тяжкий вред здоровью пассажира.
В ходе следствия установлено, что в ноябре прошлого года, утром, местный житель, управляя пассажирским автобусом марки «Форд Транзит», на участке автодороги М-7 «Волга» около деревни Абашево отвлекся от рулевого управления и столкнулся с трактором, который ехал впереди. В ДТП тяжко пострадала женщина — пассажирка автобуса. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились пять пассажиров.
Водитель вину в совершенном преступлении признал.

Опубликовано: 22 июня 2021 г.


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