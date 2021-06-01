Проспект Ленина. Чебоксары, 1960 год

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Раньше Канашское шоссе начиналось от поворота с улицы Карла Маркса. С 1954 года часть шоссе, до железнодорожного вокзала, становится проспектом Сталина. Летом 1959 года переименовывается в проспект Ленина. Перенесемся от берегов Волги туда, где в 1960 году завершалась его реконструкция.

Началось все летом 1948 года, когда было намечено «полностью застроить жилыми домами и служебными зданиями асфальтированную дорогу от железнодорожной станции до города», причем «со стороны города будут строиться дома завода электроаппаратуры, а от станции жилые корпуса завода электронагревательных приборов».

А через двенадцать лет в апрельском номере «Советской Чувашии» за 1960 год можно было прочесть такие слова: «Вот она — лучшая магистраль г. Чебоксар, носящая имя Ленина. От строящегося здания главпочтамта и гостиницы уходит вдаль широкое асфальтовое полотно прямо к железнодорожному вокзалу. Под землю укладываются электрические и телефонные кабели, отводы газопровода и ливневой канализации, а поверх полуметровая толща дорожной одежды — многослойный асфальт. По обеим сторонам вдоль многоэтажных домов широкие асфальтовые тротуары и одиннадцатиметровые опоры дневного освещения с лампами дневного света…»

На фотографии мы видим эти своеобразные лампы, которые ввиду своей непрактичности уже в следующем году были заменены на обычные, а вот сами опоры, что удивительно, сохранились. Не все, конечно, но десятка три вдоль всего проспекта, насчитать можно.

Справа вдали внушительное здание — это и есть завод электроизмерительных (электронагревательных) приборов (ЗЭИП — 1948 год). За ним виден строительный кран — это строится вторая площадка электроаппаратного завода. А впереди здание завода электрических исполнительных механизмов (ЗЭИМ — 1956 год). На левой стороне улицы строящиеся и уже сданные жилые дома, и на горизонте можно различить силуэт здания пригородного автовокзала.

Быстро строили? Несомненно. Но не стоит забывать, что проспект был своеобразным подарком городу к 40-летию ЧАССР и «строители, занятые на реконструкции проспекта имени Ленина, трудились, не считаясь ни с временем, ни с непогодой, понимая, что закончить вовремя реконструкцию — значит внести большой вклад в достойную встречу 40-летия республики».

Ну и самое примечательное, это памятник Василию Ивановичу Чапаеву — светлый 12-метровый постамент с пятиметровой конной статуей вдали, пока укрытой белым покрывалом. Это четвертое по счету и окончательное местоположение памятника. Первое планировалось еще до войны, в сквере на берегу Волги, на месте нынешнего памятника Константину Иванову, второе в 1957 году на повороте с улицы Карла Маркса на проспект Сталина, где даже был установлен закладной камень. Автором проекта этих памятников был чувашский скульптор Илья Кудрявцев.

А вот дальше история делает неожиданный поворот. В 1939 году в Москве была открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), и рядом с павильоном «Поволжье» на 16-метровом пьедестале была установлена конная статуя Чапаева работы скульптора Павла Баландина. После войны деревянный павильон «Поволжье» заменили на каменный, но памятник оставался рядом, правда, уже на невысоком постаменте.

Но в мае 1958 года ВСХВ была преобразована в Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), и памятник оказался не у дел. Чебоксарский завод резинотехнических изделий (будущий имени В.И. Чапаева) был участником выставки, и руководители завода приложили все усилия, чтобы памятник отправился на родину начдива с тем, чтобы установить его в Чапаевском поселке.

И действительно, в июне 1959 года наша газета сообщала о том, что памятник Чапаеву будет установлен на площади Победы в Чапаевском поселке. То есть первоначально памятник должен был стоять там, на своем третьем по счету месте. Но в администрации города все переиграли, и к 40-летию республики этот памятник решено было установить «на пересечении осей дорог, идущих от железнодорожного вокзала и с Канашского шоссе».

В апреле 1960 года вдоль проспекта на площади в семь гектаров был заложен новый сквер, и началось сооружение постамента, а в июне начаты монтаж и установка самой скульптуры. Как мы видим по фотографии — к празднику успели. И еще одна маленькая деталь — автобусная остановка справа называется «Ул. Энтузиастов», но об этом в следующий раз.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова