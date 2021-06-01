В Чебоксарах и Новочебоксарске для нуждающихся проводят бесплатные обеды

По призванию — добрые люди

Вечером по средам на парковке за «Макдоналдсом» в Новочебоксарске со всей округи собираются люди: одинокие старики, бездомные, неустроенные в жизни. Народу набирается немало — человек 50-60. В любое время года и при любой погоде прямо под открытым небом добрые люди кормят всех, кто пришел, бесплатным обедом. Чашка горячего супа многим помогает выжить.

«Счастье не деньги, не богатый дом»

— Я Рома, мне девять лет, — на велосипеде подъехал знакомиться любопытный мальчишка в застиранной толстовке. Он, похоже, здесь завсегдатай. Мама Ромы сильно пьет, в семье еще пятеро ребятишек. Старшие девочки сюда ходить стесняются, а паренек чувствует себя вполне комфортно. Он легко заговаривал со взрослыми и с интересом осматривал всех новеньких. «Александр, — представился один из них, прилично одетый мужчина средних лет. — Увидел народ, решил подойти». Новичков в этот день было много.

К назначенному времени, пяти часам, на парковку въехала легковая машина. Пестрая толпа без лишних слов выстроилась в длинную очередь. Бабушек и женщин пропустили вперед, старики и разновозрастные мужчины молча заняли места сзади.

— Здравствуйте, баба Аня, солнышко вы наше, — радостно поприветствовали прибывшие волонтеры маленькую аккуратную старушку с котомкой и палочкой, стоявшую в очереди первой. Говорят, бабе Ане чуть ли не сто лет, она каждую неделю обедать приходит. «Мы в первый раз у вас», — обступили кормильцев пожилые женщины. «Очень хорошо. Слава богу, не последний», — приветливо поздоровались волонтеры.

Глядя на пришедших, сразу и не скажешь, что людям не хватает на хлеб. По виду — обычные пенсионеры. Чисто одетые, кто-то из мужчин — в отутюженных брюках и рубашках, на одной из дам — элегантная шляпка. Бездомных, казалось, было совсем немного: сидя на бордюре, в сторонке держался седой бородач в валенках в летний зной, еще несколько бродяг тихо стояли в конце очереди. По одежке, впрочем, здесь никого не встречают: не от хорошей жизни, значит, приходят за бесплатной тарелкой супа. В каком бы состоянии люди ни были — пьяные ли в стельку или начинали ругаться — в пище никому не отказывают. «Гнев рождает гнев», — говорят здесь.

— Я хочу покаяться, можно? Пожалуйста, простите меня, — неожиданно зарыдал потрепанного вида мужчина, упав на колени. На толпу, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Лишь два волонтера бросились к несчастному, присели на корточки рядом, положив ему руку на плечо, о чем-то с ним беседовали. Андрей — вор, у него подписка о невыезде.

— Это в нем водка говорит, — осуждающе посмотрела в сторону завывавшего бойкая пенсионерка тетя Маша. — Тут все пьют. Мужики, бабы.

— А тебе смешно? Молчи. Может, он хочет покаяться, — прохрипел рядом мужчина с пропитым лицом.

— А ты чего меня оскорбляешь, мне сегодня 82 года, — не давала себя в обиду тетя Маша. — Я-то непьющая. Я одна живу, и пенсия у меня хорошая, мне не хочется готовить, вот сюда и хожу. И дети у меня есть. Сама им помогаю — они сами кое-как живут.

Из машины выгрузили большой термос с едой, одноразовую посуду. Волонтеры прочитали молитву, очередь оживилась. Страждущих помогали кормить совсем молодые ребята. Девушки в одноразовых перчатках разливали суп, молодая мама Альбина с двумя маленькими дочками раздавали хлеб и ложки, несколько парней пели под гитару песни. «Счастье не деньги, не богатый дом…» — жизнеутверждающе звучали слова в одной из них.

На обед давали гороховый суп, хлеб и чай с баранками. Получив порцию, многие протягивали принесенные с собой пластиковые контейнеры и майонезные ведерки — еды всегда привозят с лихвой. Каждому предлагалось еще по буханке хлеба или батону. Ели, устроившись прямо на траве в тенечке и на бордюре.

— Работала дворником, а сейчас никуда не берут, — отхлебывала суп немолодая женщина в рабочей спецовке, представившаяся Сорокой. Она живет в секционке недалеко, полпенсии уходит на коммуналку. 70-летний Николай раньше питался у церкви: «Денег не хватает. Прихожу подкормиться. Пойдет! Строитель был когда-то. Извини, не хочу говорить».

— С зимы сюда прихожу каждую неделю. Беда была — два с половиной года по пять тысяч каждый месяц отдавала за кредит. Почти все деньги уходили, а пенсия маленькая — 15 тысяч рублей. Картонки собирала. Дети взяли кредит и не отдали, вот я и платила, — поведала прилично одетая моложавая пенсионерка. И с гордостью добавила: «Сейчас все выплатила, могу больше сюда не ходить».

Среди пожилых мелькали лица совсем еще не старых мужчин и женщин. Хмурые, неприветливые, со следами большой любви к алкоголю. Постоянный посетитель — дворник Гена, совсем еще молодой парень, а Александр, на вид ему около 40 лет, работал на стройке в Москве, потерял паспорт и теперь не может устроиться на работу.

Голодного накормить, бездомного приютить

Среди волонтеров обращал на себя внимание молодой энергичный мужчина — Сергей. Пока его товарищи хлопотали с раздачей, он успел обойти голодных: для кого-то находил добрые слова, для кого-то — способы, как решить их проблемы. Это по его инициативе полгода назад, когда на улице стояли страшные морозы, на этой новочебоксарской парковке и началось бесплатное кормление нуждающихся. Тогда, зимой, эта миска супа и согревала, и спасала от смерти.

Обедами для бездомных Сергей (фамилию он попросил не указывать) вместе с товарищами занимаются уже почти три года. По понедельникам и четвергам кормят у Южного рынка в Чебоксарах, по средам и пятницам — в Новочебоксарске. К точке за «Макдоналдсом» в середине мая добавился адрес по Пионерской, 18/1 — там для кормления арендовали помещение. А чтобы действовать официально, а не как частные лица, в начале года организовали НКО «Дом милосердия», где Сергей является руководителем. Помогают нищим, бедствующим семьям, сиротам при живых родителях.

…Шесть лет назад 42-летний Сергей вместе с семьей переехал из Калужской области, где у него был весьма успешный бизнес, в Чувашию — он родом из Чебоксар. Обосновался в одном из районов Чувашии, построил дом, завел хозяйство, родил восемь детей: старшему сыну — 13 лет, младшей дочери — почти годик. До проблем сирых и убогих предпринимателю дела до поры до времени не было, пока однажды в деревне не увидел грязных и голодных детей, живущих на соседней улице, буквально выхватывающих друг у друга кусок хлеба. Понял, что надо что-то делать.

СЕРГЕЙ, руководитель НКО: «Сейчас на милосердии тоже делают деньги: плакаты «Помогите ребенку», ролики по ТВ и в интернете. Я в это не верю, потому что много раз сам попадался. Если вижу такого человека, кормлю его, одеваю, но я не даю никогда денег. Это мой принцип. Просят на проезд — посажу, заплачу, отправлю, сделаю, но денег не дам. Они их пропьют или отдадут тому, на кого работают».

«В одном классе с моей дочкой училась девочка. Обратили на эту семью внимание. Когда приехали домой к ним, ужаснулись: в деревянной избе практически не было пола, доски прогнили, где-то виднелась земля, а среди всего этого — шестеро детей, как домовенок Кузя. Отец детей — пьяный в хлам, парализованная бабушка и доведенная до отчаяния мать, которая до смерти боялась своего сожителя. На контакт не шла, но когда начали помогать продуктами и вещами, немного расположилась. Рассказала, что как-то на маткапитал купила квартиру в районе, но жить там было невозможно. Помогли с ремонтом, сделали отопление, вместе с детьми ее перевезли. Сейчас у нее все более-менее благополучно, ребятишек в садик устроила», — рассказывает Сергей про одну из семей. И таких историй у него много.

Обеды для нуждающихся в Новочебоксарске Сергей готовит лично на своей кухне дома. С обедами в Чебоксарах помогают единомышленники. Блюда, как правило, нехитрые и всегда одни и те же. По средам — простой и сытный гороховый суп, по пятницам — гречка или макароны с мясом. Кашеварить начинает с самого утра — почистить картошку присоединяются старшие дети и жена, которая поддерживает мужа во всем. К трем часам дня 40 литров супа готово.

Все продукты покупает сам и на собственные средства. Все необходимое приобретает в супермаркетах, хлеб-некондицию — на хлебозаводе. Там можно приобрести задешево, но все равно не бесплатно. «Конечно, денег не хватает и очень сильно не хватает. Эта деятельность не приносит никакого дохода, — рассказывает Сергей. — Но семья, слава богу, не бедствует: есть свое хозяйство, скотина, земля».

Выручают друзья и, нечасто, добрые люди. Как-то одно сельхозпредприятие подсобило бензином — выдало топливную карту. Помощь оказалась совсем не лишней — траты на бензин составляют самую внушительную статью расходов. «При такой большой семье находить деньги на обеды сложно, наверное?» — интересуюсь. «Сложно, очень тяжело, но ни дети мои, ни эти люди без хлеба еще не оставались», — заметил собеседник.

«Сергей, помоги…»

Пару раз, вспоминает Сергей, на раздачу еды приезжали сотрудники полиции — интересовались, что за собрание. Узнав, что кормят неимущих, разворачивались со словами, что претензий не имеют. «Пока, к счастью, с парковки никто не прогонял. Погонят с этого места, пойдем на другое», — уверенно заявляет он.

А бывало, подъезжали незнакомые люди на машинах и просто оставляли деньги на продукты. Договориться с новочебоксарской администрацией, тяжело вздохнул мужчина, пока не получается: как ни обивал он пороги кабинетов с тем, чтобы организации выделили помещение в аренду, понимания не было. Лишь недавно, в мае, удалось арендовать площадку на Пионерской. Здесь хотят оборудовать кухоньку, чтобы готовить пищу, а в перспективе — организовать дом милосердия. Но вот потянут ли с оплатой и содержанием, пока не уверены.

Впрочем, бесплатные обеды — это лишь минимум, чем помогают неравнодушные люди. Над семьями в беде берут шефство, выручают продуктами и вещами, стараются наладить их быт. Другим нуждающимся находят работу. А бездомных отправляют в реабилитационные центры и специальные дома милосердия в других регионах России, где бродяги могут остаться жить, выправить документы, оформить инвалидность. В Нижегородской области и в Перми такие центры есть для мужчин, в Воронежской области — для женщин. Они существуют за счет пожертвований, там люди без определенного места жительства находят крышу над головой.

Судьбы у этих людей складываются по-разному: для кого-то такие центры становятся домом, а кто-то возвращается к нормальной жизни. Бывали случаи, когда горький пьяница устраивался на работу, заводил семью, начинал жить по-человечески, а вор, полжизни проведший за решеткой, сам начинал помогать людям, оказавшимся на улице. «Эта тарелка супа многим дает надежду. Люди меняются. Знаете, как они благодарны потом… Не все страшные, пропащие, — рассказывает Сергей. — Конечно, есть и те, кого устраивает такая жизнь. Мы помогаем тем, кто хочет, чтобы ему помогли. Человек может позвонить мне в любое время и сказать: «Сергей, помоги». И я приеду и буду помогать. Зачем? Помните доктора Лизу?.. Эти люди нуждаются. Я христианин, я верю в Бога».

От бизнесмена до бомжа…

«Знаете, а вообще я был нехорошим человеком, — вдруг признался собеседник. — Я всю жизнь занимался бизнесом: люди для меня были деньги. Я очень сильно пил… Но пришел определенный момент, когда все это закончилось. Поэтому я, как никто другой, понимаю, что от бизнесмена до бомжа один шаг. Даже не шаг — полшага. Я видел этих людей изнутри, я знаю, что они пьют. Я через все это сам прошел. Наверное, мне повезло больше, чем этим людям: у меня есть мама, которая вытаскивала меня, есть сестра, которая поддерживала. В какой-то момент что-то щелкнуло здесь» (показывает на сердце. — Авт.).

В бизнесе Сергею везло: он строил дома в Москве и Калужской области, продавал подшипники, занимался септиками, бурил скважины. Причем каждое новое дело начинал с нуля и добивался успехов. Переехав в Чувашию, организовал сыроварню, однако из-за тотальной нехватки времени (предпринимательство требует занятости по 24 часа семь дней в неделю), дело пришлось закрыть. Сейчас он все свое время посвящает проблемам нуждающихся. «Есть люди, которые хотят помогать им, причем безвозмездно. Но и нам нужна определенная помощь. Необходимы помещение, финансовая поддержка», — перечисляет он.

«Приносит ли эта работа радость?» — спрашиваю. «Конечно! Особенно, когда видишь, что человек меняется, что сыт. По крайней мере, сегодня».

Фото Максима Васильева