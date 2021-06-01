Лучше добровольно сдать винтовку

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверили в Чувашии за две майские недели почти тысячу владельцев нарезного и гладкоствольного оружия.

Общались с ними полицейские в ходе оперативно-профилактической спецоперации «Оружие». А итоги такие. Из дома 56-летнего жителя Козловского района полицейские изъяли незаконно хранившуюся малокалиберную винтовку «ТОЗ». Выявлен факт незаконного хранения охотничьего карабина «Сайга» 50-летним жителем Ибресинского района. 78 патронов калибра 5,6 мм обнаружено в гараже чебоксарца, а 53-летний житель Порецкого района хранил дома почти 400 грамм пороха. По всем четырем фактам возбуждены уголовные дела, составлено 14 административных протоколов за нарушения правил хранения оружия или патронов к нему.

МВД по Чувашии напоминает, что в соответствии с примечанием к статье 222 Уголовного кодекса РФ граждане, добровольно сдавшие предметы, указанные в этой статье, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, в республике действует государственная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Чувашской Республики», в рамках которой организована работа по добровольной сдаче оружия на возмездной основе. Для сдачи предметов вооружения необходимо обратиться в любой территориальной орган МВД либо Росгвардии с соответствующим заявлением.

По информации «гвардейцев», на сегодняшний день размер денежной выплаты за добровольную сдачу незарегистрированного оружия составляет от 5 до 7 тысяч рублей. В ряде районов республики размер выплат доходит до 9-10 тысяч рублей. На первое июня участие в указанных мероприятиях приняло 29 граждан, сдавших в органы внутренних дел и подразделения Росгвардии свыше 20 единиц оружия и более 400 штук боеприпасов различного калибра.

За добровольную сдачу опасных предметов в этом году гражданам уже произведены выплаты в размере более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.