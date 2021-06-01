Две пассажирки «Калины» погибли в результате ДТП

Поздним вечером в воскресенье на автодороге М-7 «Волга» в районе Лапсар произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с фурой «Вольво». По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем «Лады» очередности проезда перекрестка. По информации УГИБДД МВД по Чувашии, в результате ДТП два пассажира, находившиеся в салоне отечественной легковушки, погибли, а водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Опубликовано: 21 июня 2021 г.
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Хроника ЧП
ДТП
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