В 600 малых и отдаленных населенных пунктах Чувашии организуют выездное голосование

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Досрочного голосования в этом году не планируется, так как, скорее всего, выборы будут проходить три дня. Также ЦИК отказался от голосования во дворах. Чувашия не участвует в эксперименте с электронным голосованием.

Таким образом, для жителей республики будут доступны три вида голосования: дома, на избирательном участке и выездное.

380 участковых комиссий охватят выездным голосованием около 600 малых населенных пунктов и отдаленных деревень, где нет своих участковых избирательных комиссий.

«Будем использовать автобусы, чтобы можно было разделить потоки избирателей, чтобы избиратель мог в переднюю дверь войти, проголосовать и из задней двери выйти. Автобус приедет, привезет с собой членов комиссий, наблюдателей, журналистов, все необходимое оборудование», — сообщил журналистам председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.
Опубликовано: 18 июня 2021 г.


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