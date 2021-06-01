В 600 малых и отдаленных населенных пунктах Чувашии организуют выездное голосование

Досрочного голосования в этом году не планируется, так как, скорее всего, выборы будут проходить три дня. Также ЦИК отказался от голосования во дворах. Чувашия не участвует в эксперименте с электронным голосованием.
Таким образом, для жителей республики будут доступны три вида голосования: дома, на избирательном участке и выездное.
380 участковых комиссий охватят выездным голосованием около 600 малых населенных пунктов и отдаленных деревень, где нет своих участковых избирательных комиссий.
«Будем использовать автобусы, чтобы можно было разделить потоки избирателей, чтобы избиратель мог в переднюю дверь войти, проголосовать и из задней двери выйти. Автобус приедет, привезет с собой членов комиссий, наблюдателей, журналистов, все необходимое оборудование», — сообщил журналистам председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.