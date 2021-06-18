Эксперт от Чувашии прокомментировал итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

«Встречу двух Президентов ждали все: и россияне, и американцы. Конфронтация двух супердержав накладывала отпечаток на все сферы жизнедеятельности. Радует тот факт, что удалось вернуться к адекватному диалогу, и дан старт улучшению отношений двух стран. И надо отметить, что противоречий в постпереговорных речах не наблюдалось. Всё это дает возможность надеяться на конструктивное взаимодействие и возможность не допустить военного столкновения. Наш Президент продемонстрировал сильную позицию в переговорах, выступив на пресс-подходе первым», — подчеркнула кандидат социологических наук, доцент Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Нина Семедова –Полупан.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве длились около 4 часов. Президенты договорились о взаимном возвращении послов в столицы двух стран, о начале консультации по кибербезопасности, о совместной работе в Арктике.

На пресс-конференции, которую первым провел Владимир Путин, он подчеркнул, что «встреча была конкретной, предметной… В отношениях между странами накопилось «много завалов», но стороны настроены на поиск решений». Президент России отметил, что на обеих странах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что они являются крупнейшими ядерными державами.

Лидеры России и США заявили о запуске комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она недопустима.