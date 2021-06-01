Юные теннисистки из Чувашии выиграли международный турнир

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительницы Чувашии Анастасия Иванова и Юлия Пуговкина одержали победу на открытом первенстве Словении по настольному теннису среди девушек до 15 лет, сообщили в Минспорте Чувашии.
Спортсменки из нашей республики в финале турнира в парном разряде обыграли Анну Херси из Уэльса и Матильду Пинто из Португалии.

Опубликовано: 17 июня 2021 г.
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Спорт


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