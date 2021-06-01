Юные теннисистки из Чувашии выиграли международный турнир

Представительницы Чувашии Анастасия Иванова и Юлия Пуговкина одержали победу на открытом первенстве Словении по настольному теннису среди девушек до 15 лет, сообщили в Минспорте Чувашии.

Спортсменки из нашей республики в финале турнира в парном разряде обыграли Анну Херси из Уэльса и Матильду Пинто из Португалии.