На XIV Чебоксарском кинофестивале покажут лучшее игровое, региональное и этническое кино

«Онегин» и странности любви

Несмотря на летнюю жару и сезон отпусков, график культурных событий в Чебоксарах по-прежнему остается очень плотным. Не улеглись еще яркие впечатления от фестиваля оперетты, а впереди уже новые: пять дней долгожданного кинопраздника жителям республики подарит XIV Чебоксарский международный кинофестиваль.

Если в прошлом году из-за карантинных мероприятий среди участников почти не было зарубежных картин, то на этот раз на конкурсе игрового кино только шесть российских фильмов из двенадцати. Среди них «Земля Эльзы» по мотивам популярной пьесы Ярославы Пулинович с Ириной Печерниковой, основанная на реальных событиях драма «Пальмира», а также фильм «Сентенция» о последнем периоде жизни Варлама Шаламова.

Кроме них зрителей ждут работы режиссеров из Азербайджана, Беларуси, Дании, Индии, Польши, Франции и Чехии. Председателем авторитетного жюри этого конкурса избран режиссер Александр Прошкин.

В конкурсе этнического и регионального кино примут участие 17 картин из Башкортостана, Бурятии, Забайкальского края, Калмыкии, Свердловской области, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чувашии, Якутии и Республики Тыва. Чувашию на этот раз представляют Юрий Юман с историческим фильмом по сценарию Сергея Щербакова «Тайна древней Волги» и Марат Никитин с короткометражной эротической драмой «Такая странная любовь». Судить конкурс будут режиссер Филипп Абрютин, кинообозреватель Ольга Галицкая и оператор Шандор Беркеши.

Откроется кинофорум, как это ни удивительно, спектаклем «Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина с участием Сергея Чонишвили, Даниила Страхова, Сергея Шнырева и Алисы Гребенщиковой. Режиссер Наталья Семенова постаралась сохранить сюжет и максимально бережно отнестись к исходному материалу, дополнив его острыми, парадоксальными и современными комментариями, благодаря которым и складывается новая интерпретация канонического текста. Музыка, которую специально для спектакля написал Алексей Айги, также становится важным участником этого диалога. Несмотря на немалую стоимость, билетов на торжественную церемонию открытия почти не осталось.

Фестивальные события в Чебоксарах пройдут в ТЮЗе, кинотеатрах «Мир Луксор», «Волжский» и «Три пингвина», кинозале госкиностудии «Чувашкино», а также на молодежной площадке «Х.Б.К.». Познакомиться с конкурсными фильмами зрители смогут и в других городах и районах республики.

Конечно же, не обойдется и без детской программы: ребятам покажут анимационные фильмы от «Союзмультфильма» и кинокомпании «Снега» и фильм-сказку «Королевство лишних снов», снятый Марией Шоклевой и Дмитрием Беляевым с воспитанниками детского медиацентра «Куча мала!». В рамках внеконкурсной программы ожидается и мастер-класс актера, режиссера, сценариста и телеведущего Эдуарда Радзюкевича.

Фильмом закрытия фестиваля традиционно станет ретроспектива — фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь». Напомним, что показы фильмов в рамках кинофестиваля по-прежнему остаются бесплатными, и зрители тоже могут принять участие в голосовании. Воспользуйтесь случаем и не пропустите самое интересное!