В Чувашии проходят лечение дети из Донецкой народной республики

Из Чувашии в донецкую Горловку скоро отправятся необычные подарки — картина чебоксарского художника Юрия Милославского «Спасительница Донбасская и Луганская» и несколько десятков экземпляров книги «Русь стозвонная» Алексея Хабарова.

На передаче дара для жителей Донбасса присутствовали дети из ДНР, находящиеся на лечении в чебоксарском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Как уже писала «СЧ» ранее, 13-летним Яну и Максиму пришлось задержаться в Чувашии, чтобы пройти курс лечения. Буквально на днях они отправятся на родину, а пока наслаждаются отдыхом и проходят реабилитацию. В свое время в Горловке Максим неудачно прыгнул с высоты в воду и серьезно повредил позвонки, а у его нового друга Яна была врожденная патология, которую требовалось исправить хирургическим путем. Остались они на лечение в реабилитационном центре вместе со своими родными: с Максимом приехала мама, с Яном — дедушка. Отец подростка погиб, а мама осталась дома с младшими детишками.

По словам руководителя благотворительного фонда «Время помогать» Александра Ефимова, каждые две недели в рамках подписанного между Чувашской Республикой и ДНР соглашения из Донецка приезжают по две семьи. На лечение в Чувашию попадают ребятишки с самыми разными диагнозами: от врожденных заболеваний до травм, требующих специальной диагностики. А фонд предоставляет юным донбассовцам и их родственникам возможность бесплатно побывать в Чувашии и пройти курс лечения.

Выразили желание поддержать жителей ДНР и чувашские деятели культуры. Так художник Юрий Милославский передал в дар свою картину, написанную еще в 2014 году, по следам событий на Донбассе. На холсте изображена Владимирская икона Божией Матери, на руках у нее младенец, а за спиной — архангелы Михаил и Гавриил. По словам автора, они олицетворяют две республики: Чувашию и ДНР. Есть еще одна небольшая деталь на полотне — в левом нижнем углу картины запечатлен шахтерский фонарь, символ города шахтеров.

Передал в дар детям Донбасса свои книги и поэт Алексей Хабаров. Автора очень тронул тот факт, что дети на Донбассе учатся по русским учебникам, а значит, его работы тоже могут пригодиться в обучении.