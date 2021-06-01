В ДК ЧГУ состоялось открытие молодежного форума «Республика на Волге»

Около 500 человек участвуют в нем в очном формате, и еще порядка 300 человек — при посредстве онлайн-платформ.

«Молодежь будет жить завтра и пользоваться результатами той работы, которая проводится сегодня. Очевидно, что молодежь должна активно участвовать в процессе создания этого «завтра». Такого рода форумы, где обсуждаются и вырабатываются содержательные меры по реализации тех или иных направлений, имеют очень большое значение. Жду результатов этого форума в виде рекомендаций для дальнейших действий Кабинета министров Чувашской Республики», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев на торжественном открытии.

Напутственные слова участникам форума сказали также председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков и ректор ЧГУ Андрей Александров.

Эта встреча подводит итоги большого проекта по созданию одноименной интернет-платформы, призванной заинтересовать молодое поколение чувашской культурой и традициями, чувашским языком и национальной вышивкой.

Программа форума рассчитана на два дня. Все участники разделились на три секции, каждая из которых посвящена своей теме — культура и традиции Чувашии, история нашей республики и изучение родного языка, а также туризм. Вчера, в первый день, для ребят из разных секций были организованы экскурсионные программы с посещением музеев, предприятий и достопримечательностей Чувашии. Также участников ожидала квиз-игра, где состоялось обучение социальному проектированию. А сегодня молодые люди будут разрабатывать и защищать свои проекты, нацеленные на решение актуальных вопросов жизни региона.

«Мы хотим по максимуму с пользой провести эти два дня и получить новые знания и опыт, научиться социальному проектированию», — рассказали о своих ожиданиях участницы форума Анита Горшкова и Анна Пименова.

Фоторепортаж Максима Васильева: