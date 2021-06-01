Школьница из Чебоксар обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»

Одиннадцатиклассница чебоксарского лицея № 4 Наталья Ершова обыграла знатоков в известной телеигре «Что? Где? Когда?». В эфире программы от 6 июня вопрос, который придумала девушка, поставил их в тупик. Сначала знатоки услышали нестройную игру на фортепиано, после чего ведущий спросил: «То, что способствовало появлению этого современного произведения, вы увидите через одну минуту. Внимание, вопрос: что же это и с чем?» «Кто-то бессистемно перебирал по клавишам, может, кошка бегала по клавишам. Это современная цыганочка с выходом», — предположили знатоки. И ошиблись. Отгадку показали в видеоответе: музыкант, перед тем как сыграть на инструменте, прошелся по черным и белым клавишам салфеткой, смоченной антисептиком. Так и родилась эта мелодия, которую ведущий прозвал «шутливым коронавирусным этюдом». Провал знатоков принес отличнице, призеру заключительного этапа ВОШ по экологии в 2020-2021 учебном году, стипендиатке Главы Чувашской Республики и главы администрации Чебоксар 90 тысяч рублей.