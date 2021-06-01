Задолженность предприятий и организаций республики перед ЧЭСК уменьшилась на 5,2%

На 1 мая 2021 года задолженность предприятий и организаций Чувашской Республики перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» уменьшилась на 5,2 % в сравнении с 1 мая 2020 года и составила 3 643,81 млн рублей. На долю промышленных предприятий, с учетом задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, приходится 2 462,22 млн рублей, что на 6 % меньше, чем годом ранее.

За 4 месяца текущего года ЧЭСК направил в суд 8 096 исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 202,332 млн рублей, а также пеней за просрочку исполнения обязательств. Из них 433 иска – к юридическим лицам, в том числе сетевым организациям за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, на сумму – 170,644 млн рублей и 7 663 исков – к физическим лицам на сумму 31,688 млн рублей. По результатам рассмотрения исков в пользу ЧЭСК вынесено порядка 4 400 судебных решений о взыскании задолженности на сумму более 15,700 млн рублей.

Стоит отметить положительную динамику погашения задолженности за электроэнергию со стороны Концерна «Тракторные заводы». С 1 января 2021 долг предприятий Концерна уменьшился на 15 млн рублей (-0,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Предприятия Концерна «Тракторные заводы» погашают долги за потребленную электроэнергию. Радует, что крупнейшее промышленное предприятие региона добросовестно исполняет обязательства, тем самым способствует финансовой стабильности Чувашской энергосбытвоой компании. Однако все еще есть предприятия, которые наращивают долги, не исполняют обязательства по реструктуризации долга», — отмечает исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров.

С 1 января 2021 года продолжают наращивать долги за потребленную электроэнергию: МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (долг свыше 87 млн рублей, рост на 13% с начала года), ООО «Завод механической обработки» (долг свыше 9 млн рублей, рост на 71% с начала года), МУП «Чистая вода» города Шумерли (долг порядка 7 млн рублей, рост 107% с начала года), МУП ЖКХ Красноармейского района (долг свыше 5 млн рублей, рост на 38% с начала года), МУП «Каналсеть» города Канаша (долг свыше 7 млн рублей, рост на 11,5% с начала года)

Задолженность предприятий ЖКХ в сравнении с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 10 % и составила 540 млн рублей. Государственные и муниципальные учреждения Чувашской Республики увеличили суммарную задолженность на 100,7 % до 38,7 млн рублей, прочие потребители – на 0,3 % до 603 млн рублей.