Новочебоксарскому филиалу АО «Ситиматик» возобновлена подача электрической энергии

После получения гарантий погашения задолженности перед энергетиками принято решение о возобновлении подачи электрической энергии Новочебоксарскому филиалу АО «Ситиматик» в полном объёме с 8 июня.

Чувашская энергосбытовая компания призывает не копить долги и своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию. 26 мая из-за образовавшейся задолженности за уже потребленную электрическую энергию энергетиками была инициирована процедура введение режима ограничения потребления электрической энергии Новочебоксарскому филиалу АО «Ситиматик». Основанием послужил п. 2. Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

Энергетики, в установленном законом порядке, направили должнику уведомление о необходимости до 6 июня оплатить образовавшуюся задолженность, а в случае невыполнения требований ввести с 7 июня ограничения в подаче электроэнергии.

В период действия уведомления платеж произведен не был и со стороны Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» не поступало предложений о реструктуризации долга, отсрочке платежей или переносе даты ограничения.

По причине неисполнения потребителем своих обязательств 07 июня 2021 года энергетиками были произведены действия по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Отметим, что Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик» не включен в перечень потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям на территории Чувашской Республики, утверждённый Кабинетом Министров Чувашской Республики.