Гимнасты из Чувашии успешно прошли квалификацию на кубке России

В Новосибирске стартовал кубок России по спортивной гимнастике. Для лучших спортсменов страны соревнования начались с квалификационных выступлений. У мужчин с первым результатом в финал упражнения на коне отобрался представитель Чувашии Владислав Поляшов. В свою очередь, у женщин в восьмерку лучших по результатам многоборья пробились сразу две наших спортсменки — Елена Герасимова и Дарья Белоусова, показав 5 и 7 суммы баллов соответственно. Финал в этом виде программы пройдет 10 июня. В квалификации на отдельных снарядах представительницы Чувашии также хорошо себя проявили: Елена Герасимова с первым результатом вышла в финал в упражнении на бревне и с пятым – на разновысоких брусьях, а Дарья Белоусова отобралась в восьмерку сильнейших на вольных упражнениях, заняв 6 место. Финалы на отдельных снарядах состоятся 11 и 12 июня.