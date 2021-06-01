В Ядрине на финишную прямую выходят строительные работы на стадионе

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Спортивная площадка практически готова для приема детей и взрослых — остались последние штрихи. Фото cap.ru

Строительство этого спортивного объекта при городской школе № 2 ведется в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.
На днях министр спорта Чувашии Василий Петров проинспектировал ход строительства стадиона-площадки в Ядрине. Кстати, общая сумма контракта на возведение спортивного объекта составила более 30 млн рублей, сообщили в Минспорте Чувашии.
Если говорить о проекте сооружения, то в его состав войдет открытая хоккейная коробка с размещением внутри нее футбольной площадки с искусственным газоном. Любители «королевы спорта» смогут позаниматься на легкоатлетических дорожках с синтетическим покрытием и испытать себя в секторе для прыжков в длину. Также на территории спортивного объекта расположатся универсальная спортивная площадка для занятия игровыми видами спорта, комплекс уличных тренажеров и площадка для воркаута.
На данный момент готовность спортивного объекта составляет 90%. В ходе осмотра был выявлен ряд недочетов, которые подрядчик обязался устранить до сдачи объекта. Спортивное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в июне текущего года.

Кстати
В Урмарском районе ко Дню республики также планируется ввести в эксплуатацию новое футбольное поле с искусственным покрытием.

Опубликовано: 7 июня 2021 г.


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