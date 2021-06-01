Будем дружить музеями

«Мы должны всячески взаимодействовать с институтами, которые обобщают историю всех народов многонациональной России. В этом — сила и богатство страны», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, вместе с делегацией республики посетив 5 июня Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге.

Как известно, в петербургском музее этнографии хранится немало предметов, характеризующих традиционную культуру чувашского народа, причем всех его этнографических и этнотерриториальных групп. По данным музея, коллекция составляет порядка пяти тысяч экспонатов. Начало формированию собрания положено более ста лет назад. Основная часть экспонатов датируется второй половиной XIX века, они отражают практически все сферы жизни нашего народа. Значительную часть собрания составляют детали женского и мужского костюма, полотенца, атрибуты свадебной обрядности, среди которых много вышитых предметов. Все они представлены в экспозиции «Народы Поволжья и Приуралья».

В разговоре с директором музея Юлией Купиной Олег Николаев обсудил детали дальнейшего сотрудничества с музеем. По словам Главы Чувашии, «оно должно будет способствовать правильному развитию компетенций, которые нужны сегодня для развития национальной культуры, ее продвижения исходя из современных стандартов и условий».

В качестве основного направления взаимодействия Олег Николаев выделил подготовку кадров: «Особенно важно изучить направление образовательного процесса. Мы плотно обсуждаем тему трансформации Чувашского института культуры. Там должно найти свое место и музейное направление». В ответ Юлия Купина рассказала, что Российский этнографический музей может готовить на своей учебной базе таких специалистов. Также она пообещала разработать программы, которые в своей деятельности могут использовать чувашские культурные центры и музеи.

ИРИНА МЕНЬШИКОВА,

директор Чувашского национального музея: — Профессиональная дружба наших музеев, Российского этнографического и Чувашского национального, можно сказать, началась со дня основания последнего (в 1921 году он открылся под названием Центральный чувашский музей). Еще в предвоенные годы сотрудники Государственного музея этнографии народов СССР (так тогда назывался ленинградский музей) приезжали для участия в этнографических экспедициях по республике. И в советское время, и после специалисты чувашского музея не раз проходили стажировку в Санкт-Петербурге. В 2002 году в Российском этнографическом мы реставрировали часть своей коллекции. Есть у нас и опыт обмена выставками. Так, в 2018 году в Национальном музее проходила выставка «Роспись иглой…», где были представлены уникальные костюмы и предметы быта XIX — начала XX веков из собраний петербургского. Согласно нынешней договоренности, надеюсь, наше сотрудничество станет еще интенсивней. Мы планируем создать электронный каталог чувашского костюма, хранящегося в музеях страны. Начнем с коллекции Российского этнографического музея Санкт-Петербурга.