ЕВГЕНИЙ СЕМЧЕНКО

директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России

«Федеральное ведомство разработало мотивирующий мониторинг, который оценивает региональные системы образования и рассчитывается по 49 показателям, учитывающим результаты обучения детей и создание условий для достижения этих результатов. Это показатели по оплате труда педагогов, применению цифровой образовательной среды, доле руководящих работников в системе образования и т.д., и по организации рабочих процессов (сроки сдачи финансовой отчетности, работа с информационными системами, информационная работа в регионах). В текущей версии мотивирующего мониторинга по итогам 2020 года Чувашская Республика вошла в десятку лучших регионов страны».