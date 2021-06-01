В Чебоксарах стартовала речная навигация

За минувшие выходные уже больше 2700 пассажиров прокатились по Волге в Заволжье и Сосновку. Как рассказали в столичной администрации, Чебоксарский речпорт организует пассажирские перевозки на линиях «Чебоксары — Сосновка» и «Чебоксары — пляж Левобережный» по расписанию. Так, по первому маршруту трамвайчик будет ходить только в выходные дни, в его графике значатся по три рейса в каждую сторону. А вот на пляж водный транспорт намерен ходить и в рабочие дни. В будни он будет совершать по три рейса в каждую сторону, в субботу и воскресенье — по четыре. Взрослый билет стоит 85 рублей, детский (с 5 до 10 лет) — 42 рубля, малышей до 5 лет провезут бесплатно. В администрации города предупредили, что в особо жаркие дни возможны дополнительные рейсы, а если будет холодно, пасмурно и дождливо, рейсы на пляж отменят.