Клубу в Цивильском районе не нужна «косметика»

Для третьевурманкасинцев это вопрос первостепенной важности. Как в Первостепановском поселении этого не понимают?

Дом культуры в деревне Третьи Вурманкасы Цивильского района старым не назовешь — по словам местных жителей, он построен в 1988 году. Но его состояние, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. Разваливающаяся отмостка, покосившееся крыльцо, трещины в кирпичных стенах, а в одном месте кладка под окном и вовсе обвалилась… Проводить в таком помещении любые мероприятия, сопровождающиеся скоплением народа, на взгляд неспециалиста, просто опасно.

Как рассказала местная жительница Маргарита Иванова, сельчане уже давно просят власти обратить внимание на плачевное состояние этого «очага культуры». Еще пару лет назад жители четырех деревень — Третьи Вурманкасы, Первое Степаново, Амачкасы и Иремкасы — дружно подписались под коллективным письмом в администрацию Цивильского района с просьбой включить капитальный ремонт клуба в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» и в проект «Местный Дом культуры». Но получили ответ, что Третьевурманкасинский сельский клуб находится на балансе Первостепановского сельского поселения и для решения вопроса о проведении ремонта глава поселения должен сначала представить проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального или текущего ремонта объекта. Причем срок для этого назвали нереальный. На том все и заглохло.

На запрос редакции «Советской Чувашии» в администрации района сообщили, что с клубом все не так уж плохо. По документам износ кирпичного здания с печным отоплением составляет 70%, но аварийным оно не является. Более того, в нынешнем году в бюджете Первостепановского сельского поселения заложено 109 тысяч рублей на ремонт фасада клуба по всему периметру, кирпичной кладки стен, затирку трещин и швов, нанесение грунтовки глубокого проникновения и ремонт отмостки здания.

В Минкультуры республики, правда, такой оптимизм не вполне разделяют. Заместитель министра Татьяна Казакова считает, что ситуация с ремонтом клуба требует более детального рассмотрения. Администрации района было предложено создать комиссию с участием специалистов Минкультуры и Минстроя Чувашии для всестороннего изучения этого вопроса, провести встречу с активом населения и только потом принять решение о судьбе здания.

Но в районе, похоже, с ремонтом клуба решили не затягивать и выполнить работы в запланированном ранее «косметическом» объеме. Хотя, по словам главы Первостепановского сельского поселения Ивана Данилова, комиссию здесь встретят и все покажут. Если же культурно-массовые мероприятия в клубе проводить нежелательно, то неподалеку от деревни Третьи Вурманкасы расположена Первостепановская общеобразовательная школа, где есть хороший актовый зал. Почему бы деревенским не проводить праздники и встречи там?

Однако жителей Третьих Вурманкасов и окрестных деревень такая перспектива совсем не радует. До этой школы надо добираться три километра, да еще через овраг. Не проще ли отремонтировать клуб так, чтобы в нем можно было находиться, не опасаясь за свою жизнь и здоровье? Интересно, а что думают по этому поводу в тех наших ведомствах, которые отвечают за безопасность общественных зданий и сооружений?..