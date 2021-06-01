Газета не перестает удивлять своих зрителей

Темную студию, в которую мы приглашали интересных собеседников, сегодня не узнать. С виду она совсем уже и не темная, а самая что ни на есть зеленая. Однако только по фотографиям и минутному промовидео можно увидеть «зеленку», в эфире она все равно будет серьезной — только еще современнее.

Но так совпало, что виртуальная студия была готова к тому моменту, когда интервью газете согласился дать Глава Чувашии Олег Николаев. Так что первым гостем, оценившим амбиции газеты и возможности компании «Perfecto», стал именно он. «У вас все серьезно! Круто!» — сказал Глава.

Кстати, меняются студия, свет, камеры, локации, темы и вопросы интервью, но пока остается неизменным одно — волнение ведущего, главреда «СЧ» Владимира Васильева. Беседующих режиссеры решили записывать стоящими. Разумеется, нас, газетчиков, никто не предупредил, что в таком положении очень «мешают» руки. Будем знать!

Конечно, любое интервью ценно не спецэффектами, а ответами. Газета постаралась собрать самые актуальные вопросы на начало июня, обратилась в Центр управления регионом с запросом на составление ТОП-5 главных проблем Чувашии и изучила Инстаграм Олега Николаева, определив самые проникновенные посты в его аккаунте. О дорогах, тракторах, катерах, новом статусе столицы Чувашии и вакцинации — смотрите и читайте на следующей неделе интервью Главы республики во всех пабликах («публичных страницах» в соцсетях) «Советской Чувашии». Эксперименты «СЧ» с творческой группой «Perfecto» продолжаются.

Валерий Львов