Новые платные парковки в СЗР и центре заработают с 1 июля

В северо-западной и центральной частях столицы Чувашии появились новые платные парковки. До конца июня плата за пользование ими взиматься не будет — как разъяснили в администрации Чебоксар, это сделано для того, чтобы автомобилисты успели привыкнуть к расположению платных парковок. Однако с 1 июля они заработают в штатном режиме. Бесплатно на такой парковке можно будет оставить машину в праздничные и выходные дни, и в будни с 18.00 до 8.00, а также в любое другое время, если авто простоит не более 60 минут. Если автолюбители припаркуют транспорт более чем на час в период с 8.00 до 18.00, то за последующие два часа после бесплатного простоя им придется платить по 10 рублей в час, затем тариф поднимется до 30 рублей в час. Напомним, оплатить парковку нужно в течение двух дней на сайте сhebparking.ru и в мобильном приложении «Ruparking».