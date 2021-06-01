Новые платные парковки в СЗР и центре заработают с 1 июля

В северо-западной и центральной частях столицы Чувашии появились новые платные парковки. До конца июня плата за пользование ими взиматься не будет — как разъяснили в администрации Чебоксар, это сделано для того, чтобы автомобилисты успели привыкнуть к расположению платных парковок. Однако с 1 июля они заработают в штатном режиме. Бесплатно на такой парковке можно будет оставить машину в праздничные и выходные дни, и в будни с 18.00 до 8.00, а также в любое другое время, если авто простоит не более 60 минут. Если автолюбители припаркуют транспорт более чем на час в период с 8.00 до 18.00, то за последующие два часа после бесплатного простоя им придется платить по 10 рублей в час, затем тариф поднимется до 30 рублей в час. Напомним, оплатить парковку нужно в течение двух дней на сайте сhebparking.ru и в мобильном приложении «Ruparking».
Опубликовано: 3 июня 2021 г.
Читайте также:
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву