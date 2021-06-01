В России подведение газа к земельным участкам домохозяйств станет бесплатным

Госдума приняла законопроект с поправками «Единой России» о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Напомним, инициативу поддержал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Программа затронет около 2 млн домохозяйств страны. Выполнять ее будет единый оператор газификации.

Реализация программы будет проводиться по принципу «одного окна» — людям не придется «бегать по инстанциям». Кроме того, сроки подключения к газу будут сокращены вдвое, а подведение газа станет бесплатным вне зависимости от площади, дома.

Новая социально ориентированная система газификации будет внедряться поэтапно.