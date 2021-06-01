Выпускники интернатов и коррекционных школ отметили окончание учебного года на теплоходе

Праздник для них организовала Чувашская общественная организация «Колыбель надежды детей-инвалидов и сирот».

Незабываемая двухчасовая поездка по Волге стала настоящим подарком для выпускников коррекционных школ республики к окончанию учебного года и ко Дню защиты детей. Организовала ее ЧРОО «Колыбель надежды детей-инвалидов и сирот», которая вот уже почти двадцать лет помогает детям республики с проблемами здоровья.

«Ежегодно для выпускников коррекционных школ и школ-интернатов мы проводим праздники, чтобы отметить успехи учеников, вдохновить их на новые достижения, ну и просто хочется развлечь ребят. Лишь в прошлом году мы не смогли провести встречу из-за пандемии», — рассказала корреспонденту «СЧ» председатель организации Ольга Владимирова.

К счастью, в этом году праздник состоялся. Благодаря поддержке генерального директора Чебоксарского речного порта Ванифатия Шайкина 27 мая выпускников и их сопровождающих бесплатно прокатили по Волге на теплоходе. На борту корабля собрались выпускники Кугесьской школы-интерната, коррекционных школ Чебоксар и Моргаушского района, а также воспитанники чебоксарской начальной школы-детского сада «Надежда» и их сопровождающие.

Благо, погода выдалась в тот день солнечная и теплая. Во время поездки по реке особенным пассажирам было комфортно и весело. Ведь ребята не только любовались живописными видами волжских берегов, для них подготовили еще и развлекательную программу. Они участвовали в забавных играх, спортивных и творческих конкурсах. Самым целеустремленным и активным участникам вручили подарки. Особые призы — блестящие кубки «Оскары» достались победителям различных номинаций.

Ну и какой праздник без музыки! Для детей звучали любимые песни на русском и чувашском языках и мелодии в исполнении музыкантов и хористов Чувашской государственной академической симфонической капеллы — Максима Нелюбина, Екатерины Александровой, Надежды Егоровой, Веры Ивановой. Артисты не только исполняли номера, но и с удовольствием играли с мальчишками и девчонками.

По словам Ольги Владимировой, такой замечательный праздник общественной организации помогли провести добрые помощники — компания «ЛУКОЙЛ», строительные компании «Отделфинстрой» и «ТУС». Благодаря их поддержке организаторы смогли закупить для детей хорошие призы и подарки.

«Хочется всем нашим партнерам сказать большое спасибо!» — признательна Ольга Николаевна. По ее мнению, нет большей благодарности за добро, чем счастливые улыбки детей. Увы, многие из таких ребят живут в своем замкнутом пространстве и редко общаются. «Колыбель надежды детей-инвалидов и сирот» делает все возможное, чтобы наполнить их жизнь яркими красками, чтобы и у особенных деток была возможность проявить свои способности и таланты, чтобы они чувствовали себя защищенными.

Фото ЧРОО «Колыбель надежды детей-инвалидов и сирот»

Благодаря добрым помощникам особенные дети и сопровождающие их взрослые смогли насладиться красотами Волги.