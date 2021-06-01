Приметную иномарку под управлением нетрезвого водителя остановили по сообщению очевидцев

Инспектору не фиолетово

В полицию Козловки поступило сообщение о пьяном водителе, рассекающем по городу на трехдверном «Хендай-Купе» ярко-фиолетового цвета. Инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Козловскому району Владимир Аванский как раз завершал оформление другого правонарушения, когда мимо на большой скорости проехала та самая приметная иномарка. Младший лейтенант полиции последовал за ней и настиг нарушителя возле его дома в Козловке. 25-летний водитель согласился пройти обследование на алкотестере, но результат — более 0,5 промилле — его обескуражил. Однако в наркологию для уточнения «диагноза» безработный горожанин проследовать отказался.

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Фото УГИБДД МВД по Чувашии

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