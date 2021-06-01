Приметную иномарку под управлением нетрезвого водителя остановили по сообщению очевидцев

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Инспектору не фиолетово

В полицию Козловки поступило сообщение о пьяном водителе, рассекающем по городу на трехдверном «Хендай-Купе» ярко-фиолетового цвета. Инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Козловскому району Владимир Аванский как раз завершал оформление другого правонарушения, когда мимо на большой скорости проехала та самая приметная иномарка. Младший лейтенант полиции последовал за ней и настиг нарушителя возле его дома в Козловке. 25-летний водитель согласился пройти обследование на алкотестере, но результат — более 0,5 промилле — его обескуражил. Однако в наркологию для уточнения «диагноза» безработный горожанин проследовать отказался.
Местному жителю не впервой садиться за руль под градусом: в 2018 году он был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. На этот раз молодому человеку может грозить не только административная, но и уголовная ответственность…

 

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии
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Опубликовано: 2 июня 2021 г.


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