В Чебоксарах определили победителей фотоконкурса «Ребенок — главный пассажир»

Что нужно маленьким ребятишкам и их родителям для счастья? Сделать красивую фотографию ребенка в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, выиграть с ней конкурс и получить ценные призы, среди которых — велосипед, самокат и детский бустер для автомобиля. Такие награды получили финалисты первого городского конкурса фотографий «Ребенок — главный пассажир», который прошел при поддержке управления образования администрации Чебоксар, городского отдела ГИБДД УМВД России и партнеров акции.

Хотя городской конкурс среди семей с детьми дошкольного возраста «Ребенок — главный пассажир» в столице Чувашии проходит впервые, многим родителям идея очень понравилась — более пятисот фотографий деток в детских удерживающих устройствах получили организаторы конкурса на свою почту. Все присланные работы комиссия рассматривала скрупулезно, ведь критерием оценки фоторабот было не только мастерство фотографирования родителей, но и правильная фиксация ребенка в автокресле. Оценить потом отобранные работы и проголосовать за понравившиеся снимки могли и сами родители, их знакомые и все желающие — фотографии были выложены на страничке ГИБДД в Инстаграме.

На торжественную церемонию награждения, которая прошла на территории детского сада № 206 «Антошка», собрались победители и призеры городского фотоконкурса. Среди них и многодетная семья Крымзовых, чья фотография тройняшек-близнецов набрала наибольшее количество голосов. За нее им и вручили главный приз — велосипед.

По словам родителей, снимок четырехлетних Даниила, Савелия и Захара был сделан спонтанно — уж больно сложно было устоять и не запечатлеть на память удивленные лица детишек в зимних комбинезончиках на заднем сиденье автомобиля. А послать этот снимок на городской конкурс предложили в детском садике № 7, в который ходят братья.

Детишки, которые успели по очереди посидеть за рулем велосипеда и задать своим родителям множество вопросов, подарком остались довольны. Как рассказал счастливый отец близнецов Григорий Крымзов, они часто принимают участие в различных конкурсах, одерживают и победы.

На втором месте по количеству голосов, отданных за фотографию, оказалась семья Ергуновых. Братьям-близнецам Ростиславу и Аристарху, которые ходят в детский садик № 178, вручили два самоката. Довольные детишки с удовольствием попозировали с подарками для прессы.

Третье место досталось семье Тиминых, чья дочка Таисия ходит в чебоксарский детский сад № 128. По словам Анжелики Тиминой, как и большинству родителей, им удобнее добираться до садика пешком, но специально для городского конкурса фотографий «Ребенок — главный пассажир» они сфотографировали свою дочку в детском удерживающем устройстве и отвезли ее в садик на автомобиле. А вот победа и детский бустер от организаторов конкурса для них стали большой неожиданностью.

Не остались без подарков и финалисты конкурса — им вручили грамоты и поощрительные призы.

АНДРЕЙ ЕРШОВ,

начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары: — За пять месяцев этого года на дорогах Чебоксар произошло двадцать два дорожно-транспортных происшествия с участием детей. К счастью, погибших среди них не оказалось. Однако травмы получили все дети, попавшие в ДТП — десять будучи пешеходами, еще восемь детей пострадали в салонах транспортных средств, за рулем которых находились родители юных пассажиров, еще четверо детей попали в аварии, катаясь на велосипедах. Чаще всего в аварии попадают дети в возрасте от семи до одиннадцати лет. По городу зафиксировано шестнадцать таких случаев.

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После церемонии награждения для воспитанников детского сада № 206 сотрудники ГИБДД провели мастер-класс на тему безопасного дорожного движения.