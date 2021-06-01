В Чебоксарах на Красной площади 1 июня состоялся песенный флешмоб «Давайте споемте, друзья!»

Нет времени прекраснее, чем детство

Гимном праздничной акции, посвященной Международному дню защиты детей, стала песня «Пусть всегда будет солнце».

В декорациях одной из старейших площадей столицы развернулась грандиозная акция по исполнению популярной детской песни с жизнеутверждающими и простыми словами, написанной Аркадием Островским и Львом Ошаниным. Здесь собрались юные талантливые чебоксарцы, участники творческих коллективов учреждений дополнительного образования, руководители благотворительных фондов и общественных организаций. Взрослые и дети.

Благодаря инициативе администрации города Чебоксары и Союза женщин Чувашии в массовой акции приняли участие представители пятнадцати общественных организаций. Среди них фонд «Перле», отделение Российского детского фонда, Федерация фитнес-аэробики, Ассоциация молодых семей, Совет отцов. А также общества «Мир добра» и «Православные добровольцы». Благотворительные фонды «Время помогать», «Воскресение», «Крылья», «Сокол», «Мечта», «Прозрачность», «Покров» и Фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой.

«Хорошо, что мы собрались здесь на Красной площади. Я надеюсь, что это станет традицией, что и в будущем мы будем здесь собираться 1 июня, петь песни, говорить друг другу радостные, приятные слова и вспоминать свои детские годы. Надеюсь, что сегодняшний праздник объединит нас, и мы совершим героические подвиги ради наших дорогих детей», — поделилась своими эмоциями Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии.

И, конечно, какой праздник без подарков. После проведенного незабываемого и яркого флешмоба Наталья Николаева и Юрий Кислов, председатель регионального отделения Российского детского фонда, вручили подарки выпускникам Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Минобразования Чувашии. По решению оргкомитета Российского детского фонда за счет благотворительных пожертвований, которые были собраны на благотворительном бале, детям подарили планшеты.

Фото Олега Мальцева

Каждый взрослый, принявший участие в флешмобе, был счастлив на мгновение вернуться в страну детства.