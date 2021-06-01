В июле начнется реконструкция чебоксарского аэропорта

В конце мая стало известно, что проект реконструкции здания чебоксарского аэропорта получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и уже в июле здание аэровокзала начнет обрастать строительными лесами. Новость в республике встретили с большой радостью — о модернизации воздушных ворот Чувашии говорят как минимум последние десять лет, и вот, наконец, дело сдвинулось. В ООО «Международный аэропорт Чебоксары» (МАЧ) рассказали, когда начнется долгожданное обновление и как будет функционировать аэропорт в условиях стройки.

Тему модернизации аэропорта активно начали обсуждать около пяти лет назад, когда объект перешел под управление частной компании ООО «МАЧ», а непосредственно над проектом начали работать в 2018 году. Реконструкцию инвестор — международная группа компаний «Аэрофьюэлз, в состав которой входит ООО «МАЧ», намерен осуществлять на собственные деньги. В общей сложности стоимость всех работ оценивается примерно в 700 миллионов рублей. По расчетам, стройка растянется на полтора года — в первом квартале 2023 года реконструкцию планируется завершить. До конца июня аэропорт рассчитывает получить разрешение на строительство в Росавиации, а 1 июля строительную площадку передадут генподрядчику.

Длительный подготовительный этап действительно продвигался непросто, согласился генеральный директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев. Процесс согласования всех моментов по столь сложному объекту имел много нюансов — пройти Главгосэкспертизу России проекту удалось только со второго раза.

Главную трудность составил вопрос по переводу земли, на которой расположен аэропорт, из федеральной собственности в республиканскую. Процесс занял долгие два года, к его решению подключилось правительство республики и лично Глава Чувашии Олег Николаев, которому удалось пролоббировать многие вопросы на федеральном и республиканском уровне. Много времени и сил заняло и согласование с Управлением пограничной службы ФСБ России.

Предстоящую реконструкцию в чебоксарском аэропорту сопоставляют с полноценным строительством. Старое здание предельно изношено — требуется укрепить не только фундамент, но и усилить несущие конструкции. «Конечно, это неудобно и дорого. Дешевле и быстрее было бы построить новый аэропорт. Но такой возможности нет», — отметил Руслан Минаев. По его словам, реконструкция будет проходить поэтапно: сначала возведут пристрой со стороны площади Скворцова, а затем — со стороны перрона. При этом останавливать работу аэропорта не будут — к временным неудобствам пассажиров попросили отнестись с пониманием.

После реконструкции полезная площадь аэровокзала увеличится почти в 2,5 раза. Главным образом за счет вовлечения в оборот второго этажа, который не используется вот уже более 10 лет. Там разместятся большой зал-накопитель для вылетающих — так называемая стерильная зона, просторное кафе, VIP-зона и другие необходимые помещения.

Первый этаж будет отведен под зону прилета и регистрации. Функционал аэропорта тоже усовершенствуется: так, к радости пассажиров, появятся багажная лента, которой нет пока в Чебоксарах, и электронная регистрация на рейс — посадочный талон можно будет не распечатывать на бумаге.

В перспективе ожидается расширение и перрона — это следующий шаг после реконструкции аэровокзала. Модернизацию планируется провести за счет федеральных средств. Сейчас ведутся предпроектные работы по разработке технико-экономического обоснования реконструкции перрона и рулежной дорожки. Все вместе — и обновление аэровокзала, и аэродрома — позволит значительно увеличить пассажиропоток чебоксарской воздушной гавани. Ее проектная пропускная способность составит до 200 пассажиров в час, а в год аэропорт сможет принимать до 500 тысяч пассажиров.

Современный и красивый обновленный аэропорт привлечет еще больше туристов в республику и сможет составить достойную конкуренцию воздушным воротам в других городах страны.

КСТАТИ

Куда чаще всего летают из Чебоксар?

Как отметил Руслан Минаев, львиная доля полетов приходится на Москву (80% от всего пассажиропотока) и Санкт-Петербург (20%). Другие направления, по оценке чебоксарского аэропорта, не пользуются большой популярностью, несмотря на то что авиапредприятие ведет большую работу по расширению географии полетов. Зачастую самолеты летают из Чебоксар полупустыми — такая ситуация, к примеру, наблюдается на рейсах в Самару, Уфу, Екатеринбург, Краснодар. За полеты в столицу Кубани, кстати, жители республики высказались во время специального голосования, которое проводил аэропорт, однако пассажиров набирается немного. Чуть лучше ситуация с другими южными направлениями — Сочи и Симферополь. Сейчас в Крым из Чебоксар летают три рейса в неделю (первый полет в этом сезоне состоялся 30 мая), в Сочи — четыре. С 17 июня открывается авиарейс в Анапу. Он будет летать один раз в неделю.

Фото mintrans.cap.ru

Портрет космонавта Андрияна Николаева, чье имя носит чебоксарский аэропорт, украсит зеркальный фасад здания. «Воздушную» специфику поддержит конструкция в виде парящей в небе птицы.