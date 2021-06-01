Кандидатов на предстоящих выборах назвали избиратели

Всероссийская партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, которое состоялось на минувшей неделе. Оно оказалось самым масштабным за всю историю партии — свое отношение к кандидатам высказали свыше 11 миллионов человек, более 10 процентов от общего числа избирателей в России. В Чувашии в предварительном голосовании приняли участие 181 тысяча 27 человек — каждый пятый избиратель республики. Это один из самых высоких показателей в стране.

Напомним, 19 сентября этого года на территории Чувашии пройдут выборы в Госсовет республики и Государственную Думу РФ. Партия использует механизм предварительного голосования, чтобы посоветоваться с избирателями и поддержать на предстоящих выборах именно тех кандидатов, которые пользуются наибольшим доверием граждан. А выбор у наших избирателей был богатый — в 22 округах по выборам депутатов Госсовета Чувашии, двух округах и партийному списку по выборам депутатов Госдумы России зарегистрировались 220 претендентов. То есть в каждом округе Госсовета в среднем по 7 кандидатов, а в двух округах Госдумы 17 и 19. За попадание в партийный список боролись 31 человек.

По итогам предварительного голосования в «топ» партийного списка вошли действующие депутаты-единороссы, представляющие Чувашию в нижней палате парламента России — Николай Малов и Леонид Черкесов. Высокий результат показал и вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

АЛЕНА АРШИНОВА,

секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»: «В этом году предварительное голосование прошло в электронном формате. Это дало каждому избирателю возможность не только сделать свой выбор, не выходя из дома, но и после подведения итогов проверить, правильно ли засчитан его голос. Процедура была абсолютно прозрачной.

Наша партия заинтересована в том, чтобы как можно больше людей приняли участие в голосовании и высказали свое мнение. Мы подбираем кандидатов, опираясь на мнение людей. Ведь затем кандидатами от партии в Госсовет республики и Государственную Думу Российской Федерации станут именно те, кого выбрали жители Чувашии на предварительном голосовании».

Самой серьезной поддержкой у избирателей пользуется секретарь регионального отделения партии Алена Аршинова — за нее проголосовали более 128 тысяч человек. Это почти 71 процент принявших участие в голосовании.

Не менее внушительной оказалась победа в Чебоксарском одномандатном округе по выборам в Госдуму вице-премьера — министра образования и молодежной политики республики Аллы Салаевой. За нее подано в три с лишним раза больше голосов, чем за кандидата, занявшего второе место. В Канашском избирательном округе победил Леонид Пронин, отрыв которого от ближайшего конкурента составил 16 тысяч голосов.

С результатами предварительного голосования по всем округам можно ознакомиться на сайте pg.er.ru. Там же каждый проголосовавший имеет возможность проверить, правильно ли засчитан его голос.

Михаил Сидоров

Команда «Единой России» в ожидании начала подведения результатов после завершения голосования 30 мая.