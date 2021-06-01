Директор Национальной телерадиокомпании Чувашии освобожден от занимаемой должности

1 июня Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение об освобождении Вадима Ефимова от должности директора Национальной телерадиокомпании Чувашии. Этот пост, напомним, Ефимов занимал с мая 2019 года.
Опубликовано: 2 июня 2021 г.
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