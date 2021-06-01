Города трудовой доблести собрались в Севастополе на историко-стратегическую сессию

2 июня здесь открылась Всероссийская историко-стратегическая сессия городов трудовой доблести «И тыл был фронтом». Приехала на нее и делегация города Чебоксары под руководством начальника управления образования Дмитрия Захарова. Как сообщают организаторы, главной темой форума стали вопрос объединения усилий городов, носящих звание «Город трудовой доблести», в разработке образовательных и туристических программ, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. В дальнейшем в рамках общего проекта «И тыл был фронтом» будет проведен всероссийский конкурс этих программ. Участие в нем примут проектные команды городов трудовой доблести, а итоги конкурса подведут на площадке Общественной палаты России в ноябре этого года.