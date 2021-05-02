Чувашия присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Она направлена на охрану и улучшение качества водных ресурсов.
Сотрудники Минприроды Чувашии и члены Общественного совета при министерстве, студенты и преподаватели Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, команда Союза активной молодежи Чебоксар, волонтеры Региональной экологической общественной организации «Зеленый город» и активные граждане приняли участие в акции «Вода России». Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
29 мая в рамках этой акции прошел субботник, во время которого волонтеры освободили от бытового мусора территорию Казанской набережной. Проведение подобных мероприятий позволяет не только навести порядок на прибрежной территории, но и вовлечь в активную природоохранную деятельность население республики.
«Представить себе строителя или специалиста по коммунальному хозяйству, который не владеет элементарными экологическими знаниями просто невозможно. Поэтому в этом направлении мы работаем и активно участвуем в экологических мероприятиях. Ребята довольны, им понравилось. В наших ближайших планах — субботник по очистке от мусора прибрежных зон озера Астраханка и реки Варламовки в Заволжье», — отметила руководитель экологического клуба «Зеленое движение ЧТСГХ» Марина Кутоманова.

Опубликовано: 31 мая 2021 г.


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