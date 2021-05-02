Гиревики из Чувашии успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы

На днях в Казани завершились чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту. Главные состязания на континенте собрали порядка 300 гиревиков из 11 стран.

В составе сборной страны отличные результаты показали гиревики из Чувашии — в условиях серьезной борьбы представители нашей республики завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщили в Минспорте Чувашии.

Второе место на чемпионате Европы заняла Анастасия Александрова — в весовой категории до 68 кг гирю весом 24 кг воспитанница Бориса Глинкина подняла 197 раз, обновив рекорд Чувашии.

Также в весе до 68 кг, но у ребят медальный почин поддержал Анатолий Узюкин — спортсмен толкнул две гири по 32 кг 87 раз, а в упражнении «рывок» и вовсе установил новый рекорд Чувашии, выполнив 173 повторения. В итоге представитель Чувашии выиграл «серебро» с результатом в сумме двоеборья 173,5 очка.

Уже в возрастной категории 60-64 года уроженец Батыревского района Ильгизар Махмутов выиграл «золото» первенства Европы в весовой категории свыше 85 кг по длинному циклу, подняв две гири по 16 кг 113 раз.

Еще одну золотую награду положил в копилку сборной России представитель Шемуршинского района Владимир Шуряков, выступивший в группе ветеранов 75-79 лет. В весе свыше 85 кг спортсмен толкнул две гири по 12 кг 121 раз, а в упражнении «рывок» — 205 раз. В сумме двоеборья он набрал 223,5 очка.