В Чебоксарах прошли чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе

В первый день соревнования у мужчин и женщин состоялись на Московской набережной, а на следующие сутки юниоры и юниорки в разных возрастных категориях продемонстрировали свое мастерство на стадионе «Олимпийский». Всего в состязаниях приняли участие 179 спортсменов из 12 регионов России.

Подготовка к соревнованиям проходила в обычном режиме. Правда, трасса чемпионата России впервые была проложена по Московской набережной, и чтобы состязания состоялись, она должна была пройти сертификацию. В итоге примерно за неделю до старта соревнований трассу сертифицировали — «СЧ» рассказывала об этом. Теперь столица республики была готова принимать лучших спортсменов со всей страны…

29 мая обещало быть жарким во всех смыслах — на столбике термометра во время состязаний прогнозировали более 25 градусов тепла (только после окончания первого дня соревнований в Чебоксарах полил дождь), а на беговую дорожку Московской набережной уже в 8 утра вышли ходоки на 50 км. Спортсмены начинали стайерскую дистанцию в комфортных условиях, с ветерком, а заканчивали ее уже под палящими лучами солнца.

Ходокам нужно было преодолеть 50 км, не нарушив технику ходьбы. Представитель Челябинской области Кирилл Шутов больше половины дистанции держался в группе лидеров — старался не отстать, а в итоге по причине нарушений в технике был дисквалифицирован с соревнований…













Чувашская публика на этой дистанции поддерживала Кирилла Фролова, представлявшего Москву и Чувашию, — все зрители, в том числе и семья спортсмена, гнали его вперед. Кирилл шел 50 км стабильным темпом, не приближаясь к лидерам, но и далеко не отставая. В итоге спортсмен, финишировав практически без сил, занял 4-е место. После финиша Кирилл долго приходил в чувство, но поддержка родных помогла ходоку прийти в себя…

А что же у лидеров? На этом чемпионате России в очередной раз свою силу продемонстрировала мордовская школа спортивной ходьбы — на дистанции 50 км у мужчин весь пьедестал почета заняли представители этой республики. Первое место у Сергея Ракова со временем 3 часа 44 минуты 46 секунд, вторым финишировал Николай Максимов с результатом (3:50:36), а замкнул тройку призеров Сергей Шарыпов (3:52:39).

«Если честно, все было очень сложно. Я рад, что просто дошел, даже не первому месту, а тому, что закончил дистанцию, — поделился своими эмоциями Сергей Раков. — В такую погоду я первый раз выступал. До этого только один раз проходил 50 км на соревнованиях».

Также медали на дистанции 50 км разыгрывали четыре представительницы прекрасного пола. Погодные условия могли вмешаться в распределение медалей, но серьезной борьбы не вышло. «Золото» завоевала представительница Мордовии и Кемеровской области Маргарита Никифорова с результатом 4:03:07, серебряная медаль на счету Кристины Любушкиной из Челябинска (4:19:37), а «бронза» у Анастасии Калашниковой, выступавшей за Мордовию и Удмуртию (4:29:37).

КСТАТИ У победительницы чемпионата России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км среди женщин Маргариты Никифоровой в роду есть чувашские корни по отцовской линии.

«Было жарко, но я в целом подготовилась к такой погоде. В такую жару я еще не ходила. Мне понравилась трасса — она достаточно удобная, — отметила Маргарита Никифорова. — Я ожидала, что выиграю, но мне нужно было показать хорошее время. Я старалась держать темп на протяжении всей дистанции».

Во время соревнований по ходьбе важна роль тренеров — наставники не только помогают советом по дистанции, но и банально кормят спортсменов. Ведь на протяжении состязаний теряется огромное количество калорий, и чтобы спортсмен не голодал, по дистанции всегда расставляются пункты питания, на которых ходоки могут попить или облиться водой в жаркую погоду, либо восстановить баланс питательных элементов в организме. Вот и наставница Маргариты Никифоровой серьезно помогала своей подопечной по ходу дистанции.

«Рита уже давно в сборной России, эту дистанцию ходит не в первый раз, хорошо ее знает. Трасса в Чебоксарах замечательная — нам очень понравилась и даже показалась немного полегче, чем была на заливе», — рассказала тренер Никифоровой Наталья Логачева.

Соревнования на 50 км прошли, и после небольшого перерыва состоялась торжественная церемония открытия. «Чувашия — мощная спортивная единица на карте России. Глава республики делает все возможное, чтобы спорт в регионе развивался», — подчеркнул в своем приветственном слове известный футболист и тренер, а ныне председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев.

Сразу после торжественной церемонии началась регистрация на дистанцию 20 км у женщин. Фаворитом на ней считалась олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной ходьбе Елена Лашманова из Мордовии — она и подтвердила свой статус, заняв первое место с результатом 1:27:52.

«Очень живописно и красиво в Чебоксарах, большое количество болельщиков. Старт оказался для меня тяжелым — жаркая погода была, но условия для всех одинаковые. Рада, что удалось отстоять первое место», — поделилась своими эмоциями Елена.

Рейхан Каграманова, представлявшая Мордовию и Кемеровскую область, сражалась до последнего километра, но в итоге заняла второе место со временем 1:28:13.

К радости чувашской публики, бронзовую медаль в этой дисциплине завоевала Марина Новикова, выступавшая за Москву и Чувашию. «Первую половину дистанции прошла легко, а на второй ноги дали о себе знать, — рассказала Марина. — Трасса классная, но повороты слишком резкие, так и хотелось подбежать — ноги там ломало. Я думала, что сегодня будет легче, но в итоге все было сложно».

…На повестке дня оставались заключительные старты у мужчин на 20 км. Этим спортсменам с погодой повезло. К 18.00 жара уже спала, и на Московской набережной подул прохладный ветерок. Сразу после старта образовалась группа лидеров, которая в итоге и разыграла медали. Ближе к середине дистанции вперед вырвался Антон Курбатов, представлявший Мордовию и Удмуртию, который и завоевал золотую медаль с результатом 1:20:16. «Серебро» у Алексея Кудашкина из Мордовии (1:22:30), а «бронза» у Сергея Широбокова из Мордовии и Удмуртии (1:24:10).

Справка «СЧ» На следующий день на стадионе «Олимпийский» состоялись соревнования среди юниоров и юниорок в разных возрастных категориях. Большинство медалей среди юных профессионалов спортивной ходьбы распределили между собой Челябинская область и Республика Мордовия.

Фото Олега Мальцева

С первых метров дистанции Елена Лашманова задала быстрый темп, который никто из соперниц не смог подхватить.