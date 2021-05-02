Татарстан и Чувашию свяжет крылатый «Валдай»

Как уже сообщалось, между столицами Чувашии и Татарстана вскоре начнет курсировать судно на подводных крыльях «Валдай». В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили о подписании с Минтрансом Татарстана соглашения о сотрудничестве в сфере внутреннего водного транспорта. Приоритеты взаимодействия — открытие регулярных и экскурсионных (туристических) маршрутов. «Татарстан привлекает большой поток чувашских туристов. Поэтому для нас важно развивать туристические маршруты именно в этом направлении. Мы сейчас работаем над созданием новых уникальных туристических маршрутов, изучаем, в том числе, успешный опыт соседних регионов. Убежден, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться по всем ключевым направлениям и способствовать улучшению качества жизни наших граждан», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.