Смарт-город, канатная дорога и где найти на это деньги

В Чувашии проходит конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона»

Второй день Чувашия пребывает в статусе финансовой столицы России. В республике проходит финал всероссийского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона», на который съехались лучшие журналисты из 25 регионов страны и ведущие российские эксперты в области экономики и финансов. В двухдневной программе запланированы отраслевые круглые столы и брифинги, обучающие семинары и встречи и, конечно, церемония награждения победителей, которая пройдет сегодня вечером в Доме правительства. А открыл деловую часть конкурса выездной круглый стол Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку под председательством депутата Госдумы России Анатолия Аксакова.

СПРАВКА «СЧ» Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублевая зона» проводится с 2014 года. Его цель — повысить финансовую грамотность региональных журналистов, стимулировать их к самообразованию в финансовой сфере. Творческое состязание проводится под эгидой Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку. Генеральный партнер — Союз журналистов России. Ранее площадками для чествования его победителей становились Москва, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург и Красноярск.

Тема, вынесенная на обсуждение участников совещания, как никогда актуальна: инструменты финансирования инфраструктурных проектов. Фамилии приглашенных спикеров тоже говорили о высоком статусе мероприятия: в Чебоксары приехали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, заместители руководителей нескольких федеральных министерств и ведомств и руководители госкорпораций, финансирующих проекты в области развития экономики — Дом.рф, ВЭБ.рф и Корпорации МСП.

До начала выездного заседания участники успели встретиться с чувашскими строителями и обсудили важные для них вопросы финансирования инженерной инфраструктуры и жилищного строительства. На круглом столе представители финансовых институтов охотно делились информацией о возможностях для развития инфраструктурных объектов в республике.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, инфраструктура — основа развития любой территории, особенно когда речь идет о сельской местности. От того, насколько она продвинута, напрямую зависит качество жизни людей. В Чувашии, напомнил Анатолий Аксаков, были разработаны комплексная программа социально-экономического развития республики и стратегия до 2035 года. Задачи, которые там обозначены, — амбициозные, а чтобы их выполнить, необходима серьезная финансовая поддержка.

Как считает первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, инфраструктура не просто делает жизнь людей лучше, но еще и привлекает инвестиции. Так, существуют проекты, когда в обмен на финансирование инфраструктурных объектов муниципалитеты могут предложить местным жителям специализированные инфраструктурные облигации и токены.

Они приносят не только капитал, но и позволяют воспользоваться льготным тарифом. Понятия «инфраструктурные облигации», так же как и «зеленые» облигации, к слову, уже закреплены в законодательстве. По словам Сергея Швецова, этот рынок будет активно развиваться — это глобальный тренд.

Одним из инструментов привлечения инвестиций является также государственно-частное партнерство, в частности, концессия, отметили на совещании. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в республике эта форма взаимодействия активно используется: в Чувашии действует 31 концессионное соглашение объемом в 2,2 млрд рублей, в основном в сфере ЖКХ — например, утилизация и переработка ТБО. Механизм активно используется и в образовании — в строительстве новых школ.

Перспективными видятся проекты по строительству в Чувашии канатной дороги, которая соединит правый берег Волги с Заволжьем, третьего транспортного полукольца, реконструкция аэровокзала, физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни», туристический кластер «Чувашия — сердце Волги».

Рассматривается и создание в чувашском Заволжье смарт-города — умного города с современной инфраструктурой. «Это будет наша чувашская силиконовая долина, где будут заниматься развитием цифровых технологий», — добавил Анатолий Аксаков. Предположительно, смарт-город разместится в районе Сосновки, а с правым берегом он будет связан канатной дорогой. Проект последней, к слову, уже прорабатывается: специалисты провели геодезические работы и изучили волжский грунт. Добраться с одного берега на другой по ней можно будет всего за три минуты.

Представители органов власти и финансовых институтов рассказали о других мерах поддержки крупного бизнеса, сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства. Как отметил на брифинге для журналистов Анатолий Аксаков, республика имеет большой задел для развития инфраструктурных проектов. Так, большая работа ведется по созданию особой экономической зоны, агротехнопарка в Цивильске и агропарка в Батырево. С созданием условий, уверен Глава Чувашии Олег Николаев, подтянется и бизнес.

Компанию региональным журналистам-финансистам составили коллеги из Чувашии. Одним из победителей конкурса «Рублевая зона» стала обозреватель «СЧ» Людмила Арзамасова. Сегодня журналистов ждут обучающие тренинги и семинары. Вместе с ведущими российскими экспертами они обсудят темы финансового рынка, финансовой грамотности, борьбы с мошенничеством и другие актуальные вопросы. А в разговоре о современном состоянии медиарынка России примет участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Фото Олега Мальцева

Круглый стол под председательством Анатолия Аксакова стал первым пунктом в программе «Рублевой зоны».