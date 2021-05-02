Сельчане отдали участок в аренду, но фуража не дождались…

Одиннадцать собственников земельного участка в Алатырском районе подали в суд иск о прекращении договора аренды земельного участка.

В суде установлено, что в мае 2017 года между истцами и ответчиком ООО «УК «НДН-агро» был заключен договор аренды земельного участка из категории сельскохозяйственного назначения «со множественностью лиц на стороне арендодателя». Согласно этому документу, ответчик взял в аренду на семь лет участок общей площадью 50 га, находится он на территории района и принадлежит истцам на праве общей долевой собственности. По договору арендатор возмещает им все расходы, связанные с уплатой каждым дольщиком налогов и сборов, установленных российским законодательством. Также по договору арендатор обязан выдавать фуражное зерно — 40 кг за один гектар земельного участка каждому из арендодателей единовременно за каждый год аренды.

Однако арендатор не возместил денежные суммы, равные сумме земельного налога, на дату составления иска владельцам участка не было предоставлено и фуражное зерно. При таком раскладе суд может расторгнуть договор аренды земельного участка по требованию арендодателей. Кстати, на судебное заседание истцы не явились, прислав своего представителя. Со стороны ответчика вообще никого не было, хотя он был извещен о заседании.

Выслушав сторону истцов, исследовав представленные доказательства, суд посчитал, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку арендатор существенно нарушил договор. Ведь арендодатели лишились того, на что рассчитывали при заключении договора. Претензионные письма к фирме ситуацию не изменили. Поскольку в судебном заседании установлено нарушение ответчиком ООО «Управляющая компания «НДН-агро» обязательств по уплате арендных платежей, договор аренды земельного участка расторгнут.