Минсельхоз Чувашии приступил к выплате субсидий гражданам на содержание коров

201,7 тыс. рублей из республиканского бюджета уже перечислены первым 40 хозяевам личных подворий.

Такая форма поддержки владельцев буренок начала действовать в 2020 году. Тогда ее получили 33,1 тыс. хозяйств. Главой республики Олегом Николаевым было принято решение сохранить ее и далее. В бюджете нынешнего года заложен на эти цели 171 млн рублей. Это значит, что около 35 тыс. человек смогут получить субсидии.

Субсидия предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, исходя из численности поголовья коров на 1 апреля текущего года, но не более численности поголовья коров на дату обращения за субсидией в текущем финансовом году, напоминают в министерстве. На одну корову полагается 2400 рублей. Если держишь двух — 3400 рублей на 1 голову. А вот если на дворе три буренки — получишь по 4400 рублей на 1 голову.