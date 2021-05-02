144 тысячи жителей республики выбрали объекты для благоустройства. Голосование продолжается

Благодаря голосованию по объектам благоустройства в республике может появиться новая программа по строительству детских площадок

На этой неделе завершается всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. 30 мая — последний день, когда можно отдать свой голос за красивое будущее расположенных в вашем городе или районе бульвара, парка, сквера, детской площадки…

Напомним, на платформу для голосования, проходящего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в республике загружено 75 дизайн-проектов.

Как сообщают в Минстрое Чувашии, в голосовании уже приняли участие 144 тысячи жителей республики. Те, кто еще не успел это сделать, могут выбрать понравившуюся территорию на единой федеральной платформе 21.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». Проголосовать можно и с помощью волонтеров — в городах и районах работают 82 информационные «точки», разъяснительную работу ведут свыше 700 добровольцев.

Свой выбор сделал и Глава Чувашии Олег Николаев — он проголосовал за благоустройство площади Республики города Чебоксары. «Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе с 2017 года меняется облик парков, скверов и общественных пространств», — подчеркнул он. По словам Олега Николаева, каждый седьмой проголосовавший житель республики хотел бы видеть в своем населенном пункте многофункциональную детскую площадку с зонированием по возрасту и интересам. «Поэтому, — сообщил он, — мы рассмотрим вопрос запуска отдельной программы «Безопасное и веселое детство» — программы действий по созданию в каждом квартале центра притяжения для детей и их родителей».

Красивее и уютнее населенные пункты республики становятся не только благодаря федеральным проектам. В рамках программы инициативного бюджетирования, напомнил Олег Николаев, жители республики также финансово вкладываются в создание комфортных условий проживания и благоустройство дворовых территорий. В прошлом году инициативными гражданами было аккумулировано 12,5 миллиона рублей, и еще более 10 миллионов — в текущем. «Как результат, — констатировал Глава Чувашии, — жители бережнее и ответственнее содержат дворы, благоустроенные с их непосредственным участием».

МЕЖДУ ТЕМ

Почти 9 миллионов россиян уже выбрали проекты благоустройства в своих городах в рамках голосования на платформе Минстроя России и АНО «Диалог» za.gorodsreda.ru. Всего по стране на голосование выставлено порядка 6 тысяч территорий и дизайн-проектов. Согласно статистике в 24 самых активных регионах общее число проголосовавших превысило 100 тысяч человек. Входит в этот список и Чувашия.

Специалисты платформы в режиме онлайн следят за картиной голосования. Так, были случаи, когда при регистрации указывались ненастоящие данные, — например, такие сочетания фамилии, имени и отчества, как «Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд», «Гражданин Гражданский», «Петров Сидр Викторович»… Подобные ФИО не учитываются системой как настоящие, поэтому важно следить за правильностью вводимых данных. Помимо этого, антифрод-системой платформы было успешно пресечено несколько попыток «накруток» и хакерских атак. Окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.

«Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики, — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. — При этом не менее важно, чтобы голосование было честным, в этом смысл всего проекта. Поэтому особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных».