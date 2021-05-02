Медикам покажут спектакли и концерты

В Чувашии продолжается благотворительная акция «Спасибо вам, родные доктора!» В ее рамках 11 июня учреждения культуры республики при поддержке общественной организации «Союз женщин Чувашии», республиканского Фонда развития «Перле» и при содействии Минкультуры и Минздрава Чувашии покажут работникам здравоохранения концертные программы и спектакли.

Так, специально для медицинских работников Чувашский государственный академический театр имени К.В. Иванова представит в Канаше спектакль «Женись, сынок, женись», а в Алатыре концертную программу покажет Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. На спектакль «Ужин по-французски», который состоится в Чебоксарах, пригласит медработников Государственный русский драматический театр.