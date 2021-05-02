Владельца «Ниссана» оштрафовали за нестандартный госномер

Если водитель иномарки хотел выделиться, заказав квадратные номера для своей машины, ему это вполне удалось. Автомобиль сразу же привлек внимание дежурившего в Заволжье экипажа ДПС УМВД России по г. Чебоксары.

Автолюбителю разъяснили, что задний регистрационный знак может быть той формы, что предусмотрена конструкцией транспортного средства, а спереди должен быть обычный российский номер. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Что примечательно, общение с инспекторами ничуть не испортило настроение ни нарушителю, ни его попутчикам, собравшимся на пляж. Чебоксарец попросил обязательно выставить его фото в Инстаграме ГИБДД, а его друзья очень доброжелательно приняли памятки о необходимости соблюдать скоростной режим, которые распространяются стражами дорог в рамках Шестой глобальной недели безопасности.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

При виде квадратных номеров на переднем бампере у инспекторов делаются круглые глаза.