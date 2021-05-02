В Цивильском районе открылась ферма на 500 голов

Развивать животноводство сегодня прибыльно и перспективно

Глава республики Олег Николаев ознакомился с работой крупной молочнотоварной фермы в Цивильском районе, открытие которой состоялось 21 мая. В этом году на развитие молочного животноводства в бюджете республики предусмотрено более 500 млн рублей.

Развитие животноводства — одно из главных направлений как в стране, так и в нашей республике. В частности, в прошлом году в Чувашии выработано 436,8 тыс. тонн молока, что на 3,3% больше, чем годом ранее. По этому показателю наш регион занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. При этом увеличивается в Чувашии и продуктивность сельскохозяйственных животных. Средний надой молока на одну корову в прошлом году составил 6467 кг. Рост за пять лет — на 30,6%.

В этой связи открытие молочно-товарной фермы с доильным оборудованием в деревне Медикасы Цивильского района — большой шаг в развитии аграрной части экономики республики. Построенная ферма — инвестиционный проект ООО «ВДС». Стоимость проекта — 200 млн рублей. В целом животноводческий комплекс рассчитан на 500 дойных коров, с возможным производством молока 3500 тонн в год.

«Для правительства республики важно использование каждого гектара, каждой сотки земли максимально эффективно. И здесь речь идет как о научных изысканиях при выборе направления деятельности, так и о непосредственных вопросах при организации производства. В особенности это касается молочнотоварных ферм. При реализации инвестиционных паспортов каждого муниципального образования необходимо подбирать такие площадки. И затем весь процесс организовать так, чтобы была возможность перерабатывать продукцию здесь, в Чувашской Республике, и создавать добавочный продукт», — отметил руководитель региона после ознакомления с новой молочнотоварной фермой.

Не стоит забывать о содействии со стороны государства. Господдержка на содержание поголовья в личном подсобном хозяйстве сохранится и в этом году. Но параллельно этому развивается крупное товарное производство, строятся животноводческие комплексы. Аграрии Чувашии при реализации таких инвестиционных проектов, как строительство молочнотоварных ферм, могут получить возмещение части прямых понесенных затрат путем участия в конкурсном отборе, который проводится Минсельхозом России. Если организация будет отобрана комиссией, возмещение составит 41% (25% — федеральный бюджет, 16% — бюджет республики), не прошедшим конкурсный отбор — 30% из республиканского бюджета. Серьезные меры поддержки для предпринимателей предусмотрены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Новые производства не только создают рабочие места, обеспеченные достойной заработной платой. Они увеличивают наши бюджетные возможности. А дополнительные доходы бюджета дают возможность еще больше средств вкладывать в социальную сферу — строить те же дороги, другую инфраструктуру. И все это вместе качественно меняет условия жизни людей. Таким образом, мы формируем совершенно новый образ села и добьемся главного — уберем разрыв между условиями жизни в городе и на селе. Возможно, жизнь на селе станет даже более выигрышной из-за лучшей экологии», — подчеркнул Олег Николаев.

Современные животноводческие комплексы обеспечивают хорошее содержание коров и стабильные надои молока.