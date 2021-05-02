Кластерный подход в промышленности и сельском хозяйстве

В Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко. Обсуждались проекты создания промышленных парков и агротехнопарков, инициированные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. На повестку встречи также были вынесены вопросы, связанные с созданием особой экономической зоны в Новочебоксарске, сообщает Минпромэнерго Чувашии.

Андрей Шпиленко предложил в целях дальнейшего территориального развития промышленности в регионе использовать принципы кластерной политики. По его словам, в республике возможно создание четырех промышленных кластеров. Сейчас в Чувашии зарегистрирован только один кластер — электротехнический, в который входят порядка 30 предприятий.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России считает необходимым направить актуализированные данные о кластере в реестр Минпромторга России.

Другими направлениями создания кластеров в республике могут стать автомобилестроение и производство спецтехники, химическая промышленность и производство пищевого оборудования. Как отметил Андрей Шпиленко, в настоящее время ассоциацией запущено анкетирование ключевых предприятий данных отраслей. Осуществляется сбор информации о поставщиках и потребителях ключевых предприятий, а также о реализуемых ими проектах по производству сырья, материалов, комплектующих изделий.

Получение статуса участника промышленного кластера повысит инвестиционную привлекательность региона за счет определения потенциальных инвестиционных ниш, которые существуют в производственной цепочке.

«В целом, мне кажется, что мы идем достаточно хорошими темпами. Важно этот темп, во-первых, не терять, а во-вторых попытаться нарастить, чтобы уже в этом году зафиксировать какие-то результаты и получить импульс для дальнейшего развития», — сказал Олег Николаев.