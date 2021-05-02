Глава Чувашии поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех школах республики

Сразу после трагических событий в Казани Глава Чувашии Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в общеобразовательных учреждениях во всех городах и районах республики. «Безопасность детей должна быть на первом месте», — подчеркнул он.

Что уже проанализировано, какие меры прияты? И что еще важно учесть для безопасности детей и педагогов, в том числе и в психологическом плане? Об этом корреспондентам «СЧ» рассказали руководители органов управления образования и директора школ.

Посторонним вход в школу запрещен

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

начальник управления образования администрации Чебоксар:

— Трагедия, произошедшая в Казани, показала, что обеспечению безопасности всегда должно уделяться особое внимание. Мы провели совещание с директорами школ, в обсуждении участвовали представители антитеррористической комиссии республики, Росгвардии, вневедомственной охраны, УМВД по городу Чебоксары.

Речь шла о необходимости усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, перепроверить все необходимые элементы антитеррористической защищенности: это и работоспособность экстренной кнопки и автоматической пожарной сигнализации, это и видеонаблюдение, и многие другие моменты. Вся эта работа, безусловно, была на контроле, все школы Чебоксар стопроцентно оснащены металлическими рамками и турникетами, ограждением, чтобы никакие посторонние лица не могли пройти в образовательное учреждение. В школах есть охрана, напомню, согласно постановлению правительства это должны быть не вахтеры, а сотрудники Росгвардии или представители лицензированных охранных предприятий.

«Обращаю внимание, вход посторонних на территорию образовательного учреждения и в само здание ограничен. Такая практика у нас была и раньше. Если родители хотят обсудить какие-то вопросы с учителями или руководством школы, они должны обратиться к директору, предварительно записаться и договориться о встрече. Свободного посещения школы не допускается. Под запретом также стоянки автотранспорта на территории учреждения, в том числе и личных автомобилей сотрудников.

Мы, конечно же, еще раз посмотрим, как осуществляется пропускной контроль, не простаивают ли без дела металлические рамки и турникеты. И если обнаружится, что где-то были ослаблены меры безопасности, срочно примем меры, чтобы исправить ситуацию».

Важно быть неравнодушным

ИННА ИСАЕВА,

депутат Госсовета Чувашии, директор чебоксарской гимназии № 5:

«Вопрос стоит не только в обеспечении внешней безопасности — в этом плане, конечно, у гимназии заключен договор с охранным предприятием. Но нужно понимать, что никакая охрана не поможет, если мы сами будем проявлять равнодушие к тому, что происходит вокруг нас. И тут очень важна работа психологов, классных руководителей. В гимназии мы выстроили систему сопровождения конфликтов детей, выстраиваем коммуникацию с родителями. На 2230 учеников у нас в школе 13 психологов. Словом, если говорить о безопасности детей, то сегодня это еще и безопасная среда, в которой растут наши дети. Нужно учиться сопровождать их возраст, их страхи и сложности. Школа должна стать местом конструктивного диалога, возможно, неким социальным институтом, где нужно помогать родителям и детям справляться с трудностями».

Охранники в штате обходятся дешевле

МАРАТ ШАДАЕВ,

директор школы № 3 г. Канаша:

«Меры безопасности мы, конечно, будем усиливать. Хотя, на мой взгляд, наша школа не так уж плохо защищена. Есть турникет и металлоискатель на входе, шлагбаум, система громкого оповещения, тревожная кнопка, сейчас собираемся еще и переносной тревожный пульт купить. Есть 32 камеры видеонаблюдения: 8 — по периметру и 24 — внутри здания, данные с них выводятся на мониторы на посту охраны и в моем кабинете. Охрана, кстати, в школе своя и никаких денег с родителей мы на нее не собираем. Четверо взрослых мужчин, прошедших обучение и получивших удостоверения лицензированных охранников, числятся в нашем штатном расписании. Потому что я посчитал: ЧОП — это дорого для бюджетных организаций, школе пришлось бы платить около 200 тысяч рублей в месяц, а наши штатные охранники обходятся в три раза дешевле.

Но сейчас добавились и новые меры безопасности. В последние два дня никому, кроме учеников и учителей, на территорию школы заходить нельзя, даже родителей просим встречать детей не у школьного порога, как обычно, а за оградой, у ворот. А вчера на совещании в администрации города обсуждали, как по программе «Безопасный город» подключить видеокамеры с распознаванием лиц по периметру всех 10 городских школ — с выходом на дежурного ЕДДС и полицию.

Есть, правда, одна проблема. В связи с пандемией, по требованию Роспотребнадзора, запускать детей на уроки приходится с четырех разных входов. И, понятно, везде мы не можем поставить металлоискатели и охранников. Но будем этот вопрос прорабатывать, ведь безопасность детей важнее всего. А в целом то, что случилось в гимназии № 175, огромное горе не только для Казани, но и для всей страны, и для нашего города тоже. Знаю, что жители Канаша планировали собраться 12 мая на главной площади города, чтобы почтить память погибших в Казани взрослых и детей».

Спрашивали Елена Тры и Екатерина Казнина