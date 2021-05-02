Мошенники навязывают пенсионерам «льготные сертификаты» на ремонт квартиры

Возбуждено уголовное дело по факту обмана пожилой жительницы Чебоксар при организации ремонта в ее квартире на «льготных условиях».

В нынешнем апреле, как установила прокуратура, к пенсионерке пришли двое мужчин и предложили ремонтные услуги от имени организации, зарегистрированной за пределами Чувашии, которую они якобы представляют. Убедили, что предоставят ей льготный сертификат «Дети войны», предусматривающий существенную скидку на ремонтные работы. Только есть одно обязательное условие — чтобы сертификат «обналичить», надо немедленно внести (передать им) авансовый платеж в размере 130 тысяч рублей, что и было сделано пожилой женщиной. Хотя какого-либо ремонта в квартире она не планировала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Деньги пенсионерке возвращены, сообщили в прокуратуре республики.